Actualitzada 01/11/2023 a les 06:22

Quan escric aquetes quatre ratlles no sé com haurà anat la manifestació del dia 31 a la plaça de la Rotonda a favor d’un habitatge digne. Bé, tampoc sé si haurà estat una manifestació o una concentració, doncs tal com varen comentar no es pensaven moure del lloc. En tot cas, no és aquest el tema que vull comentar, sinó les paraules que va pronunciar la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge: “No trobarem la solució fent manifestacions.” Vaig trobar el comentari molt desafortunat, impropi d’una ministra i de qualsevol persona. Tan sols va mancar prohibir-la. Les protestes en forma de manifestacions no són per trobar solucions, sinó per demanar a aquells que han de donar les solucions que es posin d’una vegada per totes lesi les busquin, i no que vagin marejant la perdiu amb lleis que no arreglen res i comentaris que ho espatllen tot. Tampoc em val el comentari de la ministra: “Estem escoltant totes les propostes i les estem estudiant, així com estudiarem la proposta dels sindicats.” Quan es pretén treure lleis (o de fet, es treuen) abans de valorar qualsevol comentari de ningú és una manca de respecte a tot l’electorat, a qui tan sols li queda el remei de convocar trobades, concentracions, manifestacions o altres... Doncs ja s’ho troba tot fet. Espero que quan surti publicat aquest escrit la manifestació (o concentració) hagi estat satisfactòria i nombrosa. I sobretot que serveixi d’alguna cosa, a banda de comentaris ministerials fora de to. I és que als electors un cop passades les eleccions no ens queda més que la protesta legal i pacífica.