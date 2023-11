Esport tricolor de valor

Actualitzada 01/11/2023 a les 06:20

Deixeu-me que avui parli del que últimament és més el meu terreny: l’esport. Les victòries del MoraBanc Andorra i de l’FC Andorra el darrer cap de setmana han deixat al voltant d’aquests dos equips un ambient d’eufòria que fa pensar en objectius més ambiciosos dels que ens plantejàvem ara fa unes setmanes. Els del Brut han signat un inici de temporada que tothom hauria signat amb quatre victòries en set jornades –encara més després de la imatge mostrada el primer partit de la temporada a Bilbao–. Els del Tamarro han recuperat una bona dinàmica després d’un sotrac important en el qual l’equip es va deixar emportar per l’empenta de les tres primeres jornades, regalant punts que poden faltar a final de la campanya.

A això cal sumar-hi la bona actuació de Joan Verdú, que més enllà del vent va demostrar en la seva primera i única mànega del cap de setmana que la preparació ha estat encertada i que la temporada pot ser més que bona.

En qualsevol cas, ha estat un cap de setmana en el qual es posa en relleu la importància que ha de tenir l’esport en l’àmbit de la promoció del país més enllà de les nostres fronteres. No ha de ser un brindis al sol pensar que l’esport ha de ser un dels màxims potenciadors de la tan desitjada diversificació econòmica, com tampoc hem de pensar que la pilota o la cistella seran la solució màgica per captar nous turistes.

En tot cas, hem de celebrar que en any de Jocs Olímpics el pressupost del ministeri d’Esports i Cultura s’incrementi un 5%, fins als 21,03 milions d’euros, amb un augment de 400.000 euros en els ajuts que rebran les federacions i clubs. Així i tot, és important que aquests diners es transformin en ajuts factibles i útils perquè els esportistes i clubs del país puguin assolir els seus objectius, els quals han de ser realistes alhora que ambiciosos.