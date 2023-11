Els animals salvatges durant l'hivern a Andorra

Actualitzada 01/11/2023 a les 06:20

1. Els que hibernen s’adormen a la tardor i es desperten a la primavera. Segueixen el calendari astronòmic, no el temps que fa ara. Al Cedre tenen una tortuga que es diu Carolina i ja fa uns quants dies que no es veu. Ficada dins la closca s’amaga i hiberna.

Altres animals que hibernen:

El cargol: tanca la closca amb el tel.

Els rèptils: serps, escurçons, vidriols, serenalles, etc., es fiquen en un forat a la paret. L’escurçó és un animal ovovivípar, els ous maduren i es trenquen dins la panxa i en surt l’escurçonet petit.

Les granotes, gripaus, salamandres i altres batracis es fiquen sota terra. Les granotes canvien d’ous a capgrossos i finalment es transformen en granotes. Les serenalles ponen ous i de l’ou en surten serenalletes. Són ovípars.

Els insectes: la papallona pon i en surt una eruga que s’envolta d’un capoll, es torna una crisàlide i en surt una altra papallona. L’efemèride neix, pon i mor. Les altres també viuen poc temps. Les erugues peludes són les que donen les papallones més maques.

Les marmotes també hibernen així com els ossos bruns. Diuen que l’ossa pareix un osset estant adormida. El refrany diu que l’ossa surt el 25 de març i si fa mal temps torna a dins de la seva cova.

Els lirons i els ratspenats també hibernen.

2. Els que emigren als països calents, al sud d’Espanya, l’Àfrica, etc.

Els ocells: l’oreneta, el cucut, la cul-roja, les cigonyes, etc. Les orenetes fan un triangle per marxar. Una es posa al davant per tallar l’aire, després passa al darrere i així van canviant.

3. Els que es queden, fan provisions per a l’hivern, com l’esquirol, que fa un forat al tronc d’un arbre i emmagatzema avellanes, macarulles... La meva padrina en feia un arròs molt bo.

La formiga treballa tot l’estiu portant tot el que troba al formiguer. A la faula de la Fontaine: la cigala a l’hivern va a demanar menjar a la formiga i aquesta li pregunta: –“Què fèieu a l’estiu?”

–“Cantava.”

–“Doncs ara balleu”, i la cigala mor de fam.

4. Altres animals passen l’hivern com poden:

La llebre i el conill de bosc són herbívors i mengen herba.

El porc fer és omnívor i sovint fa moltes destrosses als prats.

El mufló, el cabirol, la guineu, la paniquera, la fagina i la fura són carnívors i mengen el que poden: gallines, ocells, conills...

L’isard a l’alta muntanya li creix el pèl i campa com pot.

La perdiu xerra i la grisa, que es torna blanca.

Els pardalets i els coloms mengen restes que la gent llença. Hem d’ajudar aquests ocellets perquè diuen que si es perden els ocells s’acabarà la Terra, perquè estarà envaïda per insectes.

El meu pare, a l’hivern sobretot, quan havia nevat seguia les petjades dels animals. Matava llebres, perdius per menjar-les; també guineus, les espellava i venia la pell. Ara tot és prohibit perquè estan en via de desaparició. Una vegada el meu oncle va matar un teixó pensant-se que era un os.