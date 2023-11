Als 275 anys del 'Manual Digest'

Actualitzada 01/11/2023 a les 06:16

La Societat Andorrana de Ciències ha tornat a recordar Anton Fiter i Rossell, el gran influencer andorrà del segle XVIII, en ocasió del 275è aniversari de la seva mort sobtada, escaiguda presumptivament el 26 o 27 d’octubre a Barcelona. “Es depositat en la catedral, en lo 28 d’octubre de 1748”, ens diu succintament l’Arantzel de casa Rossell d’Ordino. La SAC ho va fer també, ara fa 25 anys, publicant les conferències dels 250 anys del Manual Digest.

30 anys després de la Constitució, el Manual Digest és encara un text resistent i insubmergible, en ser fonamental el marc des del qual l’autor va veure les coses i el nostre món, en “un intent de posar ordre intel·lectual i jurídic dins de casa nostra”, com va escriure l’Antoni Morell. Un text resistent i insubmergible també per ser la seva lectura significativa durant molts anys per orientar els vips, els consellers generals i patricis andorrans. I, de retop, per l’acceptació social que tingué per regir-nos fins a la reforma de les institucions. Sempre he dit que Anton Fiter i Rossell seia a la taula tripartida en redactar la Constitució de 1993. Per això és contemporani nostre. Durant els 15 anys de reforma i del procés constitucional, l’expressió i el sintagma de valls neutres –d’una gran potència simbòlica, avui en diem sobirania– ha estat el paradigma insuperable del ser d’Andorra. A aquella oferta de sentit convincent de la vida col·lectiva, proposada per Anton Fiter i Rossell en el Manual Digest, el poble andorrà li va donar sempre la seva adhesió, se’l va fer seu i, mantenint la seva unitat de sentit, ens dugué al port de la Constitució del 1993.

Avui, als pocs dies dels 275 anys del Manual Digest i ja a 30 anys de la Constitució, dic que, quan la fèiem, l’esperança en el futur ens venia també de la fe en el passat. L’influencer Anton Fiter i Rossell va fer de pont entre el passat i el futur.

El passat serveix a aquella obligació de retrobar-nos amb nosaltres mateixos i, des de la consciència històrica, albirar i percebre, com ensenya el teorema de Jeff Bezos, quins són els canvis que es produiran els propers 10 anys i, a la vegada, entreveure i reconèixer també quines coses no canviaran en la pròxima dècada.