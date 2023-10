Entorn de les eleccions

Actualitzada 31/10/2023 a les 06:12

D’aquí a poc més d’un mes ens trobarem immersos, de nou, en una campanya electoral, amb tot el que això representa: engegar una gran maquinària estratègica i comunicativa per fer arribar el missatge polític al màxim nombre d’electors. També per fer-lo arribar de manera entenedora i atractiva, per convèncer els ciutadans en la seva decisió de vot.

El temps passa de pressa i en res ja hi serem, però m’agradaria aprofitar, ara que encara som en un escenari molt incipient de les eleccions comunals del 17 de desembre i no han començat els missatges electorals, per fer una petició a totes les formacions polítiques que s’hi presentaran, evidentment incloent de la qual formo part.

M’agradaria molt que, quan a tots ens toqui fer balanç dels resultats i del desenvolupament dels comicis, puguem coincidir almenys en un aspecte: que ha estat una campanya electoral neta, que els atacs infundats i personals han quedat allunyats del joc polític i que els missatges i promeses electorals que s’han fet per guanyar-se la confiança de la ciutadania són factibles. És a dir, que no es fonamenten en missatges enganyosos o exagerats.

Basar una campanya electoral en el populisme, les mentides o les promeses irrealitzables potser pot permetre arreplegar algun vot, però a la vegada resta en credibilitat i confiança ja no només al partit que les professa –a la llarga sempre acaba guanyant la veritat–, sinó a tots els partits en general, al mateix sistema electoral i també a les institucions garants de la democràcia del nostre país. I, el que és pitjor, perjudica els electors, perquè els complica que es puguin formar la seva opinió individual des de la transparència i la veritat.

Vivim en un moment en què la política, arreu del món, no es troba en el seu millor moment de notorietat. I com deia, això acaba perjudicant tothom. Per recuperar la confiança ciutadana i el respecte cap a les institucions m’agradaria que aquestes eleccions fossin un punt d’inflexió a favor de la veritat i el respecte mutu entre tots els candidats. Estic convençut que serà així.



*Toni Escabrós, President del comitè parroquial d’ACO+DA d’Ordino