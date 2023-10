Protestar per un futur millor

Actualitzada 30/10/2023 a les 06:14

La història ha demostrat que el canvi no arriba de la nit al dia per pura voluntat divina. És l’expressió contundent i impassible de la veu del poble la que ha mogut les rodes de la història, una vegada i una altra. Andorra es troba en un moment crucial, en una cruïlla en què la responsabilitat dels ciutadans es fa evident. Cal afrontar problemes urgents i serà la determinació la que marcarà la diferència.

Com a societat, s’ha presenciat amb una certa impassibilitat l’encariment constant dels preus dels habitatges de lloguer, una qüestió que afecta cada cop més moltes famílies del país. Els increments dels salaris no acompanyen aquesta escalada, i les persones treballadores es veuen assetjades pel pes insostenible dels costos de l’habitatge. Aquesta situació no pot durar més.

És hora de fer sentir la veu del poble amb claredat davant les institucions. Moltes vegades, aquestes entitats es mostren reticents a prendre decisions valentes que puguin resoldre aquest problema. Lluites com aquesta no es resolen amb una espera passiva; cal un compromís actiu per part de la ciutadania.

Afortunadament, el poble andorrà té una oportunitat imminent per expressar la seva solidaritat i determinació. Demà dimarts 31 d’octubre a les 19.30 h, a la plaça de la Rotonda, està prevista una manifestació en la qual totes les veus preocupades pel futur d’Andorra estan convidades a participar.

Aquesta manifestació no ha de ser només una reivindicació dels afectats, sinó una expressió de solidaritat i responsabilitat social compartida. Cal mostrar que la gent unida està disposada a fer sentir la seva veu per defensar els drets fonamentals de tots els ciutadans.

La crida és per a una protesta pacífica, amb veu clara i cor fort. Les demandes dels afectats són justes i raonables, i és el moment de fer els canvis necessaris. No es pot esperar més mentre les preocupacions de molts ciutadans continuen sense resposta.

Sigui aquesta manifestació el punt d’inflexió que Andorra necessita per afrontar aquesta crisi d’habitatge i d’altres desafiaments urgents.

La protesta no és una crida al caos, sinó una crida a l’evolució i al progrés.