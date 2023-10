Guerra a l'Orient Mitjà

Actualitzada 27/10/2023 a les 06:16

Més de dues setmanes han passat des que Hamas va atacar de sorpresa Israel, assassinant prop de 1.400 persones i segrestant-ne més de 200. Així, des del 7 d’octubre passat, la comunitat internacional té l’atenció posada en aquesta guerra que cada dia s’intensifica més i, a poc a poc, va abraçant més països de l’Orient Mitjà. Mentre l’exèrcit israelià reforça els seus plans i maniobres per fer una ofensiva terrestre a la Franja de Gaza amb l’objectiu d’acabar amb Hamas, la força aèria continua bombardejant diversos punts de la regió. Els últims dies s’han aprovat plans per ampliar les activitats operatives, dissabte passat l’exèrcit israelià en un comunicat anunciava que entrarien “a la Franja de Gaza. Començarem una missió operativa i professional per destruir els agents i la infraestructura de Hamas i també mantindrem a les nostres ments les imatges, les escenes i els caiguts de fa dues setmanes”, va afirmar el cap de les forces de defensa d’Israel, el tinent general Herzi Halevi. D’aquesta manera, Israel ha intensificat els bombardejos sobre Gaza les últimes 24 hores. En una roda de premsa diumenge passat, el portaveu militar israelià Daniel Hagari va assegurar que l’exèrcit ha accelerat el ritme d’atacs sobre la Franja des de dissabte mentre continua atacant desenes d’objectius terroristes, segons fonts militars. Els metges atenen diversos ferits després dels atacs d’Israel a l’hospital al-Aqsa Martyrs, a Gaza. El ministeri de Salut de Gaza, dirigit per Hamas, ha dit que almenys 5.087 palestins han mort en atacs israelians des del 7 d’octubre. Va afirmar que entre els morts hi havia 2.055 nens. A més, que 15.273 persones havien resultat ferides. El ministeri xifra el nombre de morts les últimes 24 hores en 436, inclosos 182 nens. Va dir que la majoria de les morts van ocórrer al sud de la Franja de Gaza, cap on l’exèrcit d’Israel va ordenar l’evacuació dels palestins. Les afirmacions no han estat verificades de manera independent i mostren fins on pot arribar la barbàrie humana.