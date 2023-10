Al costat dels ramaders

Actualitzada 27/10/2023 a les 06:13

Com cada 27 d’octubre, avui, Andorra acull la Fira concurs, que aplega els ramaders i el sector primari del país per commemorar la tasca essencial que impulsen, una tasca que és de vital importància per mantenir el nostre equilibri mediambiental. Tinc una estima especial pel sector agrícola i ramader i des del ministeri tenim ben present que cal seguir donant suport al sector perquè pugui afrontar amb garanties el futur i assegurar el relleu generacional, entre d’altres reptes.

El sector primari se sustenta en quatre pilars bàsics que hem de tenir molt en compte per aportar respostes satisfactòries. El primer és el valor sentimental i tradicional, el d’un sector en què han treballat les nostres mares i pares, i les nostres padrines i padrins. Un estil de vida propi d’un país de muntanya i d’estima per la nostra terra. El segon és el valor mediambiental. Cal tenir molt present com contribueixen tots els ramaders al medi ambient, com ajuden a cuidar les nostres muntanyes, els nostres prats i pastures i, per tant, el rol essencial que tenen en la prevenció dels riscos naturals i la preservació de la biodiversitat.

El tercer pilar pivota al voltant del valor turístic que té la ramaderia extensiva de muntanya. Els més de vuit milions de visitants que venen cada any volen descobrir muntanyes cuidades, mantingudes, valls amb els prats dallats i prats i pastures d’altura plens de vida i amb ramats. Finalment, i com a quart i darrer pilar, trobem la comercialització d’un producte de qualitat: la carn d’Andorra. Aquest últim pilar és la pedra angular del nostre model de ramaderia extensiva i de muntanya, el foment d’un producte autòcton, que en el cas dels bovins gaudeix d’un segell IGP i de la qualitat de la nostra raça pròpia, la bruna d’Andorra.

Tots aquests esforços fets al llarg dels anys, el valor sentimental i la tradició, el manteniment del medi ambient i el retorn turístic prenen encara més força quan expliquem que gràcies a tot això aquí produïm un producte de qualitat, la carn d’Andorra. L’autèntica carn de casa nostra.

És per aquest motiu que des del departament d’Agricultura i Ramaderia continuem aportant tota la col·laboració necessària per sostenir el sector i preservar el model productiu i de qualitat que tenim avui en dia. És amb aquesta filosofia que, per a l’any que ve, el Govern ha pressupostat prop de mig milió d’euros més, per situar-nos en la xifra de 3,7 milions d’aportacions directes al sector.

Un pressupost que s’ha incrementat més del 16% amb la voluntat de donar un suport estratègic que persegueix més productivitat, augmentant les primes a la qualitat i acompanyant la nostra raça autòctona, la bruna d’Andorra. Així mateix, i encara en matèria econòmica, el Govern va aprovar dimecres passat prorrogar les mesures per importar alfals i herba sense cap mena de restricció per a tot l’exercici agrari 2024, i pal·liar la disminució de la producció farratgera causada pels efectes meteorològics.

La mesura permet donar suport i acompanyament al sector ramader i s’afegeix a les palanques ja anunciades durant l’any passat, com la regulació de l’increment anual dels ajuts en funció de l’evolució interanual de l’IPC.

Però l’ajuda econòmica no és l’única millora que volem aportar, perquè som conscients que hi ha altres debats sobre la taula. De fet, les visites que estem duent a terme a les explotacions ramaderes del país són un excel·lent termòmetre per copsar els neguits del sector. És per aquest motiu que el departament d’Agricultura i Ramaderia treballa en múltiples mesures que permetin mantenir el sector i assegurar-ne el relleu generacional.

Així, ens plantegem crear una borsa de joves agricultors que permeti poder comptar amb un substitut en cas de malaltia o absència, així com ampliar els plans de millora per modernitzar les explotacions i fer més fàcil la tasca diària. A més, per continuar tenint unes explotacions ramaderes productives i amb una raça pròpia d’excel·lència, estem analitzant la creació d’un centre de recria d’anolles per tenir bones mares de cria de la raça bruna d’Andorra.

En definitiva, estem treballant en tot un seguit de palanques que tenen com a objectiu col·laborar amb aquesta activitat econòmica en el seu procés de modernització i transformació tan necessari per continuar existint. Som conscients que molts esforços els haurem de fer entre tots, i que en certs moments ens tocarà a l’Administració estirar el carro. Els reptes que tenim al davant són molts, però estic convençut que amb la perseverança que caracteritza els nostres pagesos continuarem aportant les respostes necessàries per seguir gaudint d’una agricultura i ramaderia productiva, autòctona i de muntanya.



*Guillem Casal, Ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia