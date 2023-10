Negociar l'acord d'associació amb la UE

Actualitzada 23/10/2023 a les 06:02

El passat dijous 12 d’octubre, vaig signar, en nom de Progressistes-SDP, el pacte d’Estat per l’acord d’associació amb la Unió Europea, un acord que pot tenir un impacte profund en el futur d’Andorra. Aquest pacte inclou la participació de diverses forces polítiques rellevants que han marcat el rumb polític del nostre país en els darrers anys. No obstant això, volem que quedi clar que ni la nostra signatura ni el rol de Jaume Bartumeu com a observador actiu de les negociacions seran un xec en blanc que silenciï o amagui la nostra opinió.

El procés d’aproximació a la Unió Europea va començar el 1990 amb l’Acord duaner. D’aleshores ençà, hem anat avançant pas a pas, arribant a l’acord monetari del 2011, un èxit fonamental per a Andorra, assolit sota la presidència al Govern de Jaume Bartumeu. Una fita que seguia la signatura pel seu Govern, l’any 2009 i l’any 2010, de vint acords d’intercanvi d’informació fiscal a la demanda, que ens va permetre sortir de la llista de paradisos fiscals de l’OCDE el mes de febrer del 2010 i ser considerats una plaça financera segura.

Per tant, és natural que Progressistes-SDP estigui present en aquest pacte d’Estat per defensar l’interès general d’Andorra en aquest procés crític.

Tanmateix, els Progressistes –i bona part de la ciutadania– ens preguntem si estem satisfets amb la negociació feta fins ara pel Govern. La resposta és un rotund no. L’acord polític del 26 d’octubre del 2020 va ser un fracàs, ja que Govern va ocultar informació crucial als signataris, com els non-papers europeus del 2019, 2020 i 2022, que són rellevants per al futur d’Andorra. Aquesta manca de transparència i de definició clara dels objectius de negociació ha estat preocupant.

Una qüestió fonamental que ens preocupa és haver de constatar que encara no s’han realitzat estudis d’impacte sobre com aquest acord podria afectar Andorra. Sense aquests estudis ni la definició d’uns objectius concrets, estem negociant a l’atzar i a cegues.

D’altra banda, és crucial que la part andorrana de la negociació faci servir la declaració 3 de l’article 8 del Tractat de Lisboa, que preveu relacions específiques de proximitat per als estats de petita dimensió territorial com el nostre. Això pot ser una eina important per garantir que les necessitats d’Andorra siguin tingudes en compte.

Ara, després de la signatura del pacte d’Estat, ens trobem en un moment diferent, en un escenari en què no podem precipitar-nos. El Govern ha d’aprendre dels errors del passat i abordar les negociacions amb claredat i determinació. Com ha dit Jaume Bartumeu, “no volem parar, ni volem marxar, ni volem que les negociacions amb la UE es congelin, el que volem és que es facin les coses amb seny.”

Hem d’aconseguir que aquest acord sigui beneficiós per al futur d’Andorra i no comprometi la nostra sobirania ni el nostre benestar. A tall d’exemple, el protocol de serveis financers de la UE que la Comissió Europea va trametre a Andorra el 15 de setembre és un aspecte delicat que hem de tractar amb prudència. Les crítiques argumentades que hem efectuat recentment des de Progressistes-SDP sobre l’aplicació directa d’aquest protocol han de ser tingudes en compte, i cal modular la negociació per garantir que les necessitats i les peculiaritats d’Andorra siguin respectades.

El que resulti de l’acord d’associació no pot ser el fruit de la precipitació, sinó la conseqüència d’una negociació reflexionada i plenament informada. Els Progressistes no estem disposats a acceptar un acord que no prioritzi al màxim l’interès d’Andorra. Per això, instem el Govern a aprendre dels errors passats i a realitzar una negociació prudent, basada en la claredat, amb objectius ben definits i estudis d’impacte exhaustius. No posarem en risc el futur d’Andorra per la precipitació. Per nosaltres Europa és una opció, no pas una obsessió. Europa no és el problema, és el camí que pot permetre trobar solució a molts problemes del país.

Dit això, el pacte d’Estat per l’acord d’associació amb la UE no pot ser ni un xec en blanc ni el resultat d’un procés precipitat i temerari que posi en joc el futur d’Andorra.

Aquest és el nostre compromís i la nostra missió: garantir un futur prometedor per a totes les generacions d’andorranes i andorrans.



* Josep Roig, President de Progressistes-SDP