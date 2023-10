Conflictes interminables

Actualitzada 23/10/2023 a les 06:00

És realment esgarrifós veure que existeixen cada cop més conflictes armats sense una resolució propera. Quan ens sembla que anem aconseguint millores que beneficien la convivència entre les persones, ens adonem que això no és més que un miratge. La realitat ens porta a veure imatges espantoses en les quals no som capaços de distingir entre bons i dolents, arribant a atrocitats que els col·loquen a tots al costat negre impedint qualsevol llum que pugui albirar una mica de pau. En la majoria de les guerres actuals ens trobem amb la dificultat de saber en quin bàndol es troben els valors que justificarien un posicionament armat en la seva defensa, molts dels quals arriben a límits que no som capaços de creure que una persona normal pugui arribar a fer. I d’una forma o d’una altra, o en un bàndol o a l’altre, la tragèdia es troba a l’ordre del dia, i el patiment de les persones deixa de preocupar als promotors o incitadors de tots els conflictes. Perquè els conflictes armats tenen unes conseqüències terribles per a la població civil. I la pau es converteix en una quimera per molts d’aquests territoris, ja que la seva població no ha conegut des de fa molts anys una vida pacífica. Una pau que sembla que cada cop és menys present en pocs indrets del món. Perquè la guerra porta més guerra. I la violència genera més violència. Els integrismes, els fanatismes, els radicalismes o el terrorisme són el caldo de cultiu perfecte per poder generar un conflicte armat. Per tant, la guerra entre Israel i Palestina, tot i els anys que fa que dura, no és cap esdeveniment aïllat, sinó que forma part d’un conjunt de conflictes que abasta una gran diversitat de països i contexts regionals que s’allarguen a pràcticament tots els continents. Es calcula que hi ha una trentena de guerres actives al món, des de conflictes històrics com la guerra enquistada de Somàlia o els nombrosos conflictes actius que hi ha la zona del Sahel, que afecten països com Mali, Níger i Burkina Faso, com fins a d’altres de més silenciats, com el del Iemen. I aquest enquistament fa que sovint aquestes guerres quedin amagades pels mitjans de comunicació, i que deixin també indefensa a la seva població.