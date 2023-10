Feina de tots

Actualitzada 21/10/2023 a les 06:03

Des de les associacions del país es fa molta la feina de forma desinteressada en favor i defensa de molts col·lectius. Són molts els que decideixen destinar una part del seu temps a projectes socials. Des d’organitzacions no governamentals fins a les associacions vinculades a temes de salut, sostenibilitat, esport, cultura o de caire social. Un llarg teixit que fa, sens dubte, més rica la nostra societat. Un dels temes sensibles que es treballen des de diversos vessants és el que s’enfoca a les dones, sobretot les que pateixen situacions de violència o risc. Per posar un exemple de les accions que porten a terme des del voluntariat de les associacions, l’ADA, l’Associació de Dones d’Andorra, des de fa molts anys té en funcionament un servei poc conegut tot i que molt important, el PID, o punt d’informació a la dona, un lloc d’assessorament a dones sobre diversos temes que puguin afectar la seva vida quotidiana. Un servei gratuït que vol millorar la qualitat de vida i ajudar a fer valer els drets explicant-los les eines de què disposen. De forma presencial amb especialistes, o a través d’un número de telèfon, les dones poden trobar ajuda i respostes no només en matèria de violència de gènere, sinó en igualtat, conciliació familiar, salut sexual o participació social o política. El telèfon, a més de l’atenció a les víctimes és un mitjà segur perquè no deixa rastre de trucades. Un lloc més on trobar aquest suport i una mostra de treball social.