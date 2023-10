Promeses sobre rodes?

Actualitzada 20/10/2023 a les 06:22

Recordeu la temporada d’hivern passada, les imatges de persones, en ple mes de gener, exposades al fred en una parada, esperant el bus, perquè aquest anava amb retard? O bé, perquè quan per fi arribava, no s’aturava a causa de la gran quantitat de persones que portava dins?

Recordeu les disputes entre el Govern i les concessionàries del transport públic perquè no es posaven d’acord sobre qui era el culpable de la manca d’autobusos i de freqüències, en lloc de centrar-se a trobar una solució comuna per deixar de perjudicar els usuaris que utilitzen aquest servei, que, destaco, és públic?

Doncs ha passat gairebé un any i s’apropa el moment.

Els membres de Govern no són els mateixos, però malauradament els problemes sí que ho continuen sent. Perquè, a tocar de l’inici de la temporada d’hivern, ja ens han arribat queixes i preocupacions d’usuaris, sobretot ara que és gratuït, de les disfuncions que s’han patit, per exemple, durant el pont pel Dia de la Hispanitat i l’afluència de turistes que el país va rebre aquells dies.

La gratuïtat del transport públic la celebrem, com ja vàrem dir, perquè l’enfoquem com una aposta real a la lluita contra el canvi climàtic, però ens preocupa que per la mala gestió i l’excés de pegats la ciutadania torni a declinar-se per utilitzar el transport privat.

Diem sí al transport públic gratuït. Diem sí també a explorar-ne alternatives. Diem no a les improvisacions perquè les conseqüències sempre les acaben pagant els mateixos.

El cap de Govern ens va assegurar que hi haurà una sèrie de millores per evitar-ho i que hi haurà un “reforçament” del servei de transport públic en hores puntes, ampliant la línia 3 (Andorra la Vella-Soldeu); més freqüències de l’L4 (Andorra la Vella-Pas de la Casa) –que serà cada 20 minuts i no cada 30 minuts– i més autobusos per utilitzar-los, si així s’escau.

Pel bé de tots, usuaris o no de transport públic, esperem que sigui cert allò que ens diuen i que no es tracti, una vegada més, de promeses sobre rodes. El cap de setmana de la Puríssima permetrà saber si s’han fet o no els deures.



* Pere Baró, President del PS