Actualitzada 18/10/2023 a les 06:11

Segons la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, elde família (aproximadament un 40%), o sigui, dues persones més un fill, amb dos feines i de menys de 65 anys, pot pagar un lloguer mensual de 1.000 euros... Bé, en principi no li portaré la contrària. Potser sí. Si tenim en compte el salari mínim (1.286 euros), el salari mitjà (2.442 euros) i el salari més habitual (1.939 euros), i ho multipliquem per dos, potser sí que es poden pagar 1.000 euros de lloguer i al mateix temps intentar viure amb el que queda. Tot això, sempre lligat amb aquells que ja disposen d’un pis de lloguer i van renovant com poden. De fet, segons Govern, el preu mitjà del lloguer actual és de 860 euros. Una altra cosa és si es busca un pis, ja sigui per fer un canvi o per necessitat de l’habitatge. A banda que pràcticament no n’hi ha, per a una família en les condicions depenso que es necessitarien com a mínim 100 metres quadrats i el preu del lloguer no baixa dels 2.000 euros. Els que he trobat per internet a 1.000 euros no passa dels 50 metres quadrats. I si seguim la teoria de la ministra, una persona sola (tant hi fa que sigui un jove, un vidu, un jubilat...) hauria de pagar pel lloguer uns 500 euros al mes. A aquest preu no n’he trobat ni un. Un simple estudi ja costa uns 1.200 euros i, a més, es troben al Pas de la Casa. Desgraciadament, dubto molt que baixin els preus dels lloguers o augmenti l’oferta. Així doncs, el que haurien d’augmentar són els salaris. Però no m’acabo de creure que la patronal estigui d’acord a augmentar els salaris més baixos per sobre de l’IPC.