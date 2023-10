Actualitzada 17/10/2023 a les 06:12

La política, per a mi, representa la voluntat de buscar l’acord entre persones, amb diferents punts de vista, ideologies i experiències, mitjançant el debat i amb un objectiu comú, trobar la solució més satisfactòria per a totes les parts. És aquesta manera de fer, la que em va motivar a sumar-me al projecte jove de Demòcrates.

Com a secció jove hem de tenir un paper fonamental dins del partit i en l’evolució de la societat andorrana, donant veu als joves que vulguin fer la seva contribució al futur d’Andorra.

Organitzem xerrades, tallers i seminaris per a joves amb l’objectiu de fomentar la consciència cívica. Volem fer més planer i accessible el dia a dia de l’actualitat política, aprofitant la proximitat a la realitat que ens dona la idiosincràsia del nostre país.

Però nosaltres no ens limitem només a la didàctica i és per això que la secció actua com una veu per als interessos i preocupacions dels joves andorrans. Treballant de prop amb altres branques del partit per assegurar que les polítiques i legislacions reflecteixin les necessitats de la joventut. Per exemple, amb l’actual reforma de la llei del català, o amb l’acord de joventut aprovat el 2021.

Crec que la millor forma d’explicar què és la secció jove de Demòcrates és assimilar-ho a un grup d’amics i amigues que quedem per veure’ns i parlar de l’actualitat. Sense línies vermelles ni temes tabú. Escoltem quins són els neguits que ens preocupen, som com tu, estudiants o persones que s’inicien en el món laboral, que busquem aconseguir independència econòmica, accedir a l’habitatge, persones preocupades pel medi ambient, la igualtat, la inclusió, la sostenibilitat i, en general, per Andorra.

Per tant, si ets jove, comparteixes les nostres inquietuds i vols fer d’Andorra un país millor per a tothom, et convidem, sense cap compromís, a conèixer-nos i participar en aquest projecte.

*Ton Cerqueda, Secretari de la secció jove de Democràtes