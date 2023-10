Busan, preparada per a l'Expo Mundial 2030

Actualitzada 16/10/2023 a les 06:19

Continua augmentant la llista de reptes globals com el canvi climàtic, la pobresa, la fam, els refugiats, els conflictes armats, les crisis sanitàries, la bretxa digital, l’escassetat d’aigua, el terrorisme, etc. Enfrontant-se a aquesta era inèdita de crisis multinivells, es requereix l’enfortiment de la cooperació transfronterera per erradicar innombrables crisis que desafien la humanitat.

Per poder superar diversos tipus de reptes als quals s’enfronta la comunitat internacional, el paper que té l’Expo Mundial, celebrada cada 5 anys, és imprescindible.

Fins ara, les Expos Mundials solien celebrar-se com a exposicions de hardware d’alta tecnologia punta que mostraven l’estat del desenvolupament tecnològic del moment en grans pavellons. No obstant això, opino que, per buscar solucions als reptes comuns per a l’ésser humà, la comunitat internacional necessita esforçar-se a desenvolupar l’Expo Mundial per tal de convertir-la en un esdeveniment amb un nou concepte. És a dir, caldrà desenvolupar-la i convertir-la en una plataforma de solucions de problemes per procurar mesures realistes, creatives i innovadores per als reptes globals, en lloc de celebrar-la simplement com una exhibició de hardware d’alta tecnologia. En base a aquesta consciència crítica i metes, la República de Corea està posant els seus esforços per celebrar l’Expo Mundial en nou concepte a Busan, la segona ciutat més gran de Corea, durant 6 mesos a partir de l’1 de maig fins al 31 d’octubre de 2030, amb el tema “Transformar el nostre món, navegar cap a un futur millor”.

Per donar-los un exemple dels seus esforços, el març passat, Corea va crear una plataforma online anomenada WAVE, on abunden diverses idees, propostes i demandes de ciutadans del món, relacionades amb grans i petits reptes com el canvi climàtic, el proveïment d’aigua potable, el tractament de residus, entre d’altres. Es pot dir que aquest és un cas exemplar que mostra la possibilitat de desenvolupar l’Expo Mundial en una Expo per a tots els ciutadans del món, on no solament governs o empreses, sinó qualsevol pot donar les seves idees creatives i els seus suggeriments innovadors per solucionar i superar diversos tipus de reptes mundials.

La votació final que definirà la seu de l’Expo Mundial 2030 se celebrarà a finals de novembre d’enguany a París, França. Per acollir l’Expo Mundial 2030, Busan està competint amb Riad (Aràbia Saudita) i Roma (Itàlia). L’Oficina Internacional d’Exposicions (BIE) va enviar la missió d’avaluació a les 3 ciutats en el primer semestre d’aquest any per analitzar la factibilitat de les ciutats per acollir l’Expo Mundial i ja va lliurar els seus informes finals. Les paraules que mostren una avaluació positiva com ara high, well, fully apareixen més en els informes finals de l’avaluació de Busan, que van ser redactats després de l’anàlisi i l’avaluació d’elements detallats com ara la selecció del lema, l’estructura del finançament, el suport del govern central, l’interès del públic general per acollir l’Expo, la ubicació de l’Expo, l’estat actual del terreny, etc.

Corea compta amb una voluntat forta per convertir l’Expo Mundial 2030 en un lloc per concentrar les idees de la ciutadania global per poder aportar solucions a diversos reptes de la humanitat i obrir un futur millor. No només el govern de Corea, sinó també diverses empreses representatives de Corea com Samsung, SK, Hyundai Motors, LG, etc. i tots els coreans de diferents sectors estan sumant els seus esforços per celebrar l’Expo Mundial 2030 a Busan.

Busan és una candidata ben preparada que compta amb moltes experiències com a seu de diversos esdeveniments internacionals i amb avantatges geogràfics ja que està situada al llindar entre Euràsia i el Pacífic. A més, Corea compta amb moltes experiències, habilitats i suport fort del poble per celebrar l’Expo Mundial amb èxit, i està posant els seus màxims esforços per acollir l’Expo Mundial 2030 amb la seva visió ambiciosa de contribuir al futur de la humanitat.

Corea vol contribuir en el camí de la comunitat internacional per avançar en el futur millor a través de l’Expo Mundial 2030 i espera que Andorra, un apreciat soci per al futur, s’uneixi al seu camí. Busan està preparada.



*Bahk Sahnghoon, Ambaixador de la República de Corea a Espanya i al Principat d’Andorra