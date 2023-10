Cec... sord i mut!

Actualitzada 15/10/2023 a les 06:21

He buscat les paraules que s’ajustessin al que volia expressar sobre aquesta aberració; fins a topar amb les de Franco Berardi, filòsof italià, que diuen tot allò que jo no sabria sintetitzar per molt paper que embrutés. “Sé que Hamas és una organització islamista sostinguda pels matancers iranians. Sé perfectament que la seva acció està basada en una violenta ideologia de venjança. Però sé també que la venjança és tot el que els queda als qui són objecte de violències i humiliacions sistemàtiques. Els qui viuen sota l’amenaça constant, els que han patit la destrucció de casa seva, els que tenen un germà empresonat sense motiu, no poden més que desitjar venjança. La humiliació genera monstres, ho hauríem de saber. La humiliació dels proletaris alemanys després del Tractat de Versalles va generar el monstre Hitler. La humiliació dels jueus exterminats per Hitler i abandonats per tots els Estats europeus va generar el monstre de l’Estat etnicomilitarista i colonialista d’Israel. La humiliació dels palestins esclafats per la dominació militar dels sionistes ha generat Hamas. Però la història del s. XX ens hauria hagut d’ensenyar que si apliquem el principi bíblic de l’ull per ull, el que passa després és que tots ens quedem cecs. Estan cecs els palestins, estan cecs els israelians. Estan cecs els russos i els ucraïnesos. Però no. Després del final de l’internacionalisme anem a les palpentes en un món de cecs que es barallen a la foscor eterna del Nazisme omnipresent”. “Ull per ull i el món està cec” (Franco Birardi,12/10/23). I ja posats, també sord i mut.