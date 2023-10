Actualitzada 14/10/2023 a les 06:13

La política està plena de simbolismes que volen dir molt. Qualsevol acostament, frase, aparició, està mesurada al mil·límetre pels assessors a la recerca d’un efecte. La posició sobre un escenari, l’ordre dels discursos o la foto, tot mesurat. Per això és tan important saber llegir entre línies, saber navegar entre els matisos d’una frase i veure els moments oportuns per iniciar o no converses, negociacions o accions. A voltes deixar que la tempesta amaini i silenci, altres ser capaç de tallar el foc ràpid amb una resposta contundent i proactiva abans que la inundació se t’emporti per davant. Tot té el seu tempo i l’art de saber-lo llegir i actuar en conseqüència està destinat a uns quants. La vareta màgica del do de l’oportunitat, l’olfacte, el que vindria a ser l’estratègia, és tan important com el fet en si. Saber envoltar-se correctament és un altre factor clau i de manual i saber fer-ho sense escoltar cants de sirena. Tenir aduladors incondicionals que ens enalteixen constantment és tan estèril com no entendre que en el pensament crític i el talent podem trobar el millor aliat. El que es diu popularment tocar de peus a terra i no perdre el contacte amb els altres i les seves opinions. Saber que no tenim la raó absoluta i que de tots podem aprendre. En éssers racionals les emocions, els impulsos, tenen un paper fonamental en qualsevol decisió. Estar atents, desxifrar els missatges encriptats, tenir un bon entorn de treball i actuar en el lloc i moment oportú, vaja, còctel perfecte.