Flexibilització o explotació

Llegim amb sorpresa que la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), en el marc del Consell Econòmic i Social (CES), proposa mesures de flexibilització de la jornada laboral per compensar la necessitat d’apujar els salaris. Pel titular, la notícia sembla un bon averany: les empreses ja s’avenen a proposar mesures per conciliar la vida personal dels treballadors amb l’activitat laboral? O potser, vistos els casos d’èxit que hi ha hagut en diversos països, tant d’Europa com d’altres continents, ens proposen experimentar amb la jornada de quatre dies setmanals? No és això. El contingut de la notícia deixa més clara la idea dels empresaris andorrans: pagar les hores extres a preu d’hores ordinàries i altres mesures similars, com flexibilitzar el còmput d’hores per “alleugerir” o “donar aire” als empresaris. Fa l’efecte que la idea és allargar la jornada laboral segons el que convingui sense compensar les hores extres com a tals. Paral·lelament i fora de les converses del CES, sembla que les dades macroeconòmiques són immillorables i s’ha recaptat molt més del que es preveia per l’impost de societats. No deixa de ser curiós que s’exhibeixi aquesta bonança i, en canvi, els empresaris necessitin repercutir en els treballadors l’augment dels salaris en vista de l’increment previst de l’IPC, de manera que el que els arreglin per una banda els ho restaran per l’altra, però sempre de les mateixes retribucions. Ja n’hi ha prou de fer pagar la crisi actual d’inflació i manca d’habitatge a la classe mitjana i treballadora, que sí que necessita mesures per alleugerir la càrrega econòmica i psicològica d’afrontar despeses desmesurades amb ingressos insuficients. No necessitem acudits que encara agreugin més la desigualtat, sinó propostes justes i necessàries per impulsar una negociació real entre els agents empresarials i els socials. Sembla que actualment hi ha molt bona sintonia entre la CEA i la ministra de Presidència, Economia, Empresa, Treball i Habitatge. Esperem que també escolti els sindicats si les empreses volen disposar del personal qualificat necessari per oferir els seus serveis.*Marta Pujol, Primera secretària del PS