Contradans, tercera part

Actualitzada 13/10/2023 a les 06:14

Creure-hi, esforç, perseverança i il·lusió. Quatre mots que van íntimament lligats i defineixen clarament el que significa el Festival de dansa i cultura tradicional, Contradans, per a les persones que l’organitzen. El Contradans arriba enguany a la seva tercera edició. Ho ha fet picant pedra –i molta més que li queda per picar– modelant any rere any un certamen que va néixer a Ordino com a pressupost participatiu i que lleials al compromís que té l’esbart amb les valls del nord el va traslladar l’any següent a la Massana. Enguany s’ha fet una passa importantíssima per al futur del festival com és la signatura d’un conveni entre els dos comuns i l’esbart per garantir dos anys més la presència alterna del Contradans a les dues parròquies. Aquest fet, més l’increment considerable de col·laboradors i la projecció que a poc a poc va agafant internacionalment el situen en un potencial enorme de cara a ser un dels festivals referents en el sector. Només hi falta que s’hi impliqui el Govern. Creure en la cultura popular i tradicional. Esforç constant i diari en l’organització per portar companyies i artesans d’alt nivell. Perseverança davant els entrebancs no buscats. I la il·lusió que ho relliga tot, la il·lusió de veure com arriscar per fer realitat una idea, un projecte en el qual creus, val la pena. Ordino serà des d’aquesta tarda i durant tres dies el centre neuràlgic de la cultura popular i tradicional del nostre entorn, el punt de mira d’un món que massa sovint les nostres autoritats consideren de segona categoria. Només han de venir i comprovar com d’equivocats n’estan!