Acord d'associació amb Europa, més estudis d'impacte

Actualitzada 13/10/2023 a les 06:12

Tothom es posarà d’acord sobre el fet que la decisió de rubricar i ratificar o no un acord d’associació amb Europa marcarà el futur d’Andorra. Estem en una cruïlla decisiva per al futur del Principat i hem de ser conscients que el camí que triarem i que agafarem no tindrà marxa enrere.

Per aquest tema cabdal i d’una gran complexitat tenint en compte la multitud de directives europees relatives al mercat interior de la Unió Europea (UE), el petit país que som amb els pocs recursos que tenim hem d’anar amb peus de plom i tenir el màxim d’informació possible per no equivocar-nos. Hem de ser conscients que ens hi juguem el futur d’Andorra i la nostra sobirania. Per a un tema tan important i transcendental com aquest, més informació, millor per a la ciutadania, per al propi Govern i per al Consell General, màxima institució del país. En aquesta legislatura, gràcies a la mà estesa de Govern cap a les minories i als síndics que tenim, el Consell General ha retrobat la seva essència de cooperació i de preocupació pel poble andorrà amb una escolta activa deixant els egos de banda.

Gràcies a la gran tasca dels síndics en l’esmentada legislatura, el Consell General ha retrobat el seu lloc legítim de la primera Institució del país. Cal recordar que vivim en un Coprincipat parlamentari, on les conselleres o els consellers generals han de fer una gran tasca: controlar i impulsar l’acció de Govern, defensar l’interès general i els ciutadans. No oblidem que són ells els representants i la veu del poble.

Tenint en compte el volum d’informació a digerir lligat a l’acord amb Europa i per tal de no tenir sorpreses de mal gust amb l’obligació, un cop ratificat el conveni, d’aplicar el cabal europeu, des d’Andorra Endavant pensem que el Consell General ha de tenir un rol proactiu en aquest assumpte.

És per aquest motiu que el grup parlamentari d’Andorra Endavant va sotmetre aquesta setmana, a la junta de presidents, la proposta d’encomanar, des del Consell General, els estudis d’impacte amb una visió sistèmica, completa i neutral sobre les negociacions amb Europa a un gabinet de prestigi internacional com GIDE, de Brussel·les, recomanat pel Conseil National de Mònaco. Recordem que són aquests mateixos estudis d’impacte que van fer canviar de rumb el govern de Mònaco, que volia en un principi firmar sí o sí l’acord d’associació amb Europa. Com diria la frase popular, rectificar és de savis. Es diu ser pragmàtic rectificar sobre la base d’una informació factual i exhaustiva.

Aquests estudis demanats per Andorra Endavant tindrien com a objectiu anticipar l’aplicació del cabal europeu a Andorra en tots els àmbits i ajudar el Consell General a aclarir dubtes i a tenir una visió més pragmàtica, neutral i amb ple coneixement per defensar els interessos del poble andorrà.

Es farien en paral·lel al projecte d’estudis d’impacte de l’ARI (Andorra Recerca i Innovació) iniciat l’1 de setembre del 2021 arran d’un acord polític informal relacionat amb el pacte d’Estat sobre les negociacions amb la UE la legislatura passada. Havent parlat amb Yvan Lara, d’Andorra Recerca i Innovació (ARI), i del concurs internacional que va sortir la setmana passada per dur a terme l’estudi d’impacte econòmic relatiu a l’acord d’associació, sabem que la metodologia de treball és molt diferent de la que plantegem nosaltres.

Efectivament, l’ARI farà l’estudi d’impacte només sobre la base de les negociacions ja fetes i tancades i de la documentació proporcionada pel Govern. En cap cas, els estudis de l’ARI tenen com a objectiu ajudar el Govern i els membres del pacte d’Estat a anticipar l’impacte de l’aplicació de la globalitat del cabal, és a dir, de l’aplicació de les regles del mercat interior europeu a Andorra.

La informació no fa mai nosa, tot al contrari. Permet triar el rumb correcte. No podem deixar lloc als dubtes, a les interpretacions i a les percepcions. Ens hi juguem el futur del nostre estimat petit país de muntanya.



*Carine Montaner, Presidenta del grup parlamentari d’Andorra Endavant