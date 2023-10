La vida al cel

És el cas de Tom Stuker, probablement un dels homes que han passat més hores en un avió, sempre volant en classe business i allotjant-se als millors hotels del món.

La notícia va sortir publicada a la secció Històries del món de La Vanguardia el mes de juny, signada per Francesc Peiron.

Stuker va acceptar una oferta feta per United Airlines l’any 1990, que per la mòdica quantitat de 290.000 dòlars li permetria viatjar de manera vitalícia a qualsevol lloc del món amb l’esmentada companyia.

Durant aquests últims 33 anys ha volat més de 37 milions de quilòmetres, sempre en business, i el millor de tot, i com a complement, és que aquests vols també li han permès aconseguir 23 milions de milles.

Per posar un exemple de la seva facilitat per volar, l’any 2019 va agafar 373 vols i la mitjana obtinguda en el còmput total és d’uns 225 vols per any amb les seves corresponents milles.

Com saben, les milles es poden canviar per vols tot i que a Stuker no li feien falta més trajectes; però també és veritat que en la majoria de companyies, com és el cas d’United, es poden canviar per diners o estades en hotels, o creuers, que és el que ha estat fent el senyor Tom Stuker.

Ha estat en alguns dels millors hotels del món, ha fet creuers de luxe i ha viscut, segons les seves paraules, una vida d’allò més emocionant. Li ha tret a la seva inversió el valor que ha volgut i n’hauria pogut treure molt més. Si es pensa bé, la inversió que va fer era potser en el seu plantejament inicial, arriscada, però un cop va posar la màquina a treballar li ha sortit a compte.

A United l’aposta li ha sortit cara, però curiosament també li ha servit per treure’n profit; el senyor Stuker té dos avions amb el seu nom, ajuda a dissenyar menús i és tota una institució. Vaja, un més de la família.

Òbviament, avui les companyies aèries ja no fan aquestes ofertes; els avions van plens i la classe business cada dia és més cara.

Quins riscos va córrer Tom Stuker? Molts. En primer lloc, una malaltia o prescripció que li hagués prohibit volar. O la seva mort, ja que l’oferta és vitalícia. O que la companyia aèria hagués plegat. I altres circumstàncies que és millor no predir, ni tan sols imaginar.

És cert que va poder acceptar l’oferta perquè disposava de molts diners; en qualsevol cas, el benefici que n’ha obtingut és molt més ampli que la inversió inicial, i si li agrada fer dels viatges una forma de vida, l’aposta li ha sortit molt bé.