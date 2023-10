Actualitzada 11/10/2023 a les 06:21

Si hi ha res que sempre m’ha fet molta gràcia des de l’obligació de dur una comptabilitat per a tots els empresaris ha estat l’anomenat dipòsit de comptes. Recordo que en el projecte de llei de comptabilitat es deia: “La comptabilitat és obligatòria”, i també “la comptabilitat és secreta”.totalment incongruent. Sortosament. a la llei es va eliminar el secretisme i es va introduir el dipòsit de comptes obligatori. Amb tan sols una declaració jurada (per a facturació inferior a 150.000 euros), un model simplificat (per a facturació inferior a 600.000 euros), un model abreujat (fins a sis milions) i un model normal (per damunt). Poc després es va eliminar la declaració jurada, val a dir que tampoc servia de gran cosa... Poc després també es va modificar el model simplificat, val a dir que bastant necessari (a causa dels seus errors)... Però, vet aquí que fa un parell d’anys va canviar tot, passant a l’obligació del model abreujat per a tothom (fins als 6.000.000 euros). Davant les queixes d’empresaris, comptables, assessors, economistes i altres... tot i l’obligatorietat ens hanfins ara el dipòsit de comptes (fins als 150.000 euros). Compte, que no parlo de societats. Moltes gràcies... Ara, però, aquestja no existeix i per a l’exercici del 2023 tothom té l’obligació de dipositar com a mínim el model abreujat. Que no és que sigui precisament assequible a totes les empreses (sobretot les petites). Bé, doncs sembla que tampoc serà així: Govern vol tornar a instaurar un model simplificat (per sota de 600.000 euros). I, ja serà el tercer model? Comportarà també una memòria, una estadística?