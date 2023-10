Bitcoin Qüentum

Actualitzada 11/10/2023 a les 06:43

Hi ha coses que no s’acaben d’entendre. Què va moure els emprenedors que ens volen vendre una suculenta inversió en bitcoins a usurpar la digníssima i veterana capçalera d’aquest diari? Posats a suplantar identitats corporatives, crec que seria millor intentar-ho amb The New York Times, on tindrien més possibilitats d’èxit per una simple qüestió d’estadística i repercussió. Ara, que potser el que buscaven era un impacte limitat, tenir-ho sota control. No sé què té la imatge del nostre diari que resulti tan llaminera. Fa uns anys algú va hackejar la web del diari i ens va clavar a la pàgina d’inici la bandera verda i blanca del Daesh. Feia una mica de por, la veritat, veure’ns, de la nit al dia, posats al punt de mira de l’inte- grisme islàmic. Res a veure amb el que ens prometen els xicots de Bitcoin Quantum, que és un veritable xollo, només possible en el món, tan complex, apassionant i efervescent, de les criptomonedes. Els números que fan córrer els quàntums són espectaculars: uns 1.500 dòlars de guany cada setmana amb una inversió inicial de tan sols 250. Home, com a inversió no estaria gens malament. Ja sé que ningú no regala duros a quatre pessetes, però si al pilot de motos Maverick Viñales –que ens posen com a exemple i garantia d’èxit–li va anar tan i tan bé, no veig per què a mi no. Total, són els dòlars que tinc sota el matalàs per a una emergència que mai no arriba i algun dia caducaran o se’ls menjaran els ratolins. Ja els aniré explicant com va