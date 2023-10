Actualitzada 10/10/2023 a les 06:08

Mitjançant aquest article, m’agradaria parlar dels canvis que el Govern estudia fer a la Llei qualificada de la nacionalitat, específicament vinculats a l’article que estableix que pot adquirir la nacionalitat andorrana la persona “que acredita haver tingut la residència principal i permanent al Principat d’Andorra durant els vint anys que precedeixen la presentació de la seva demanda”. Sense voler obrir cap debat al voltant dels anys establerts per poder obtenir la nacionalitat, sí que m’agradaria destacar i valorar com a molt positiu l’anunci fet per la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, de fer modificacions a certs aspectes a fi de fer més justos els requisits i terminis.

Concretament, es treballa en un canvi perquè, en certs casos justificats, no s’hagin d’acreditar 20 anys de residència ininterrompuda, sinó que puguin ser acumulables en dos períodes separats. Casos com haver de marxar d’Andorra durant un temps limitat per, a tall d’exemple, anar a cuidar un familiar. En aquestes situacions, i tenint en compte que passat aquest temps la persona torna i reprèn la seva vida al país, no és just que perdi l’opció de ser andorrà/andorrana i hagi de començar, de nou, a acumular un període de 20 anys. És clar que han de ser casos concrets, però n’hi ha i s’han de poder considerar.

En la mateixa línia de pensament, el Govern estudia una altra modificació, que fa referència als anys d’escolarització necessaris perquè un menor d’edat pugui sol·licitar el passaport andorrà. Actualment, cal acreditar 10 anys d’escolaritat obligatòria al país. És a dir, dels 6 als 16 anys. Però, què passa amb els que ja van a l’escola des dels tres anys? La modificació aniria per aquí, és a dir, mantenir els 10 anys, però que aquests siguin més flexibles.

Som moltíssimes les persones enamorades d’Andorra, orgulloses de viure en aquest meravellós país que ens dona seguretat en tots els aspectes de la vida, i que tan bé acull els nouvinguts. És una excel·lent notícia que es puguin analitzar situacions puntuals vinculades amb els requisits i terminis per a l’obtenció de la nacionalitat, de les quals precisament aquestes persones es puguin beneficiar.