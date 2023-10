Empreses i ONG

Actualitzada 10/10/2023 a les 06:01

Divendres passat la Universitat d’Andorra va organitzar la jornada Empreses i entitats sense ànim de lucre amb l’objectiu que poguessin compartir què els aporta col·laborar. Alhora, volia posar en valor aquestes accions amb vista al fet que a partir de l’any que ve les donacions a ONG, el mecenatge cultural i els patrocinis esportius gaudiran d’unes deduccions fiscals que esperem que tinguin l’efecte que van tenir en altres països, que van triplicar-se quan mesures semblants es van posar en marxa ja fa uns anys.

Entre els missatges i experiències que es van compartir, em va agradar escoltar que quan una empresa tria col·laborar en un projecte que li ha presentat una ONG, aquesta obté un doble suport: l’econòmic, que farà que el programa pugui tirar endavant, però també un suport o, millor, una aprovació que aquell projecte és important perquè una altra part externa hi creu. I aquesta confiança és quasi igual d’important que la donació econòmica.

També es va comentar que quan els objectius i l’estratègia de l’empresa van en línia amb els de l’ONG amb qui vol col·laborar, és més fàcil que el partenariat tingui èxit i que s’allargui en el temps. I aquí podem posar un exemple, sempre serà més natural que una clínica veterinària estableixi un acord amb una entitat que promou la protecció dels animals que amb una altra que defensi qualsevol altra causa, per molt important i necessària que sigui.

I també es va parlar de voluntariat corporatiu, que si bé a Andorra encara està poc desenvolupat, també hi ha exemples que estan funcionant molt bé. En el cas que es va presentar, l’empresa va notar la bona predisposició prèvia al dia escollit entre el seu personal, va veure com s’ajudaven entre ells durant la jornada i com encara la recorden i comparteixen les anècdotes que van viure. A més, molts voluntaris ara continuen col·laborant amb l’ONG en l’àmbit particular. Per tant, un win-win per a totes les parts.