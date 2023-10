L'alquímia de la felicitat

Actualitzada 07/10/2023 a les 06:11

William Shakespeare, el bard immortal, ens va deixar una joia de saviesa que continua ressonant a les prestatgeries del temps: “Res és bo o dolent, sinó que el pensament és el que fa que les coses siguin bones o dolentes.” Aquesta màxima atemporal no tan sols reflecteix la relativitat de la nostra percepció, sinó que també ens dona llum sobre una veritat irrefutable: tenim poder sobre la qualitat de les nostres vides a través del domini dels nostres pensaments.

Quan comprenem que l’experiència interna pot ser modelada, ens convertim en arquitectes de la nostra serenitat. No es tracta de negar les dificultats o d’abraçar una ceguesa optimista, sinó d’exercir una consciència aguda de com les nostres cognicions influeixen en el nostre benestar. El nostre diàleg intern, aquesta veu que sol xiuxiuejar-nos a l’orella, pot ser el malvat o l’heroi a la trama de la nostra vida. Pot arrossegar-nos cap a un abisme de desesperança o elevar-nos cap a cims d’aquesta.

Al laboratori de la nostra ment es fermenten emocions i judicis, i depenent de com destil·lem aquests ingredients, podem engendrar un nèctar dolç o un verí amarg. Pensem en el concepte budista de dukkha, que sovint es tradueix com a patiment, però que, més precisament, suggereix una qualitat d’insatisfacció perpètua. Podem trobar un antídot a aquest estat en adoptar una posició mental que reconfiguri les nostres percepcions, permetent-nos habitar un espai on la pau i la contentació floreixin.

En darrera instància, ser amos de la nostra experiència interna és el passaport més segur cap a una vida plena. Quan deixem de ser mers espectadors de les nostres circumstàncies i ens erigim en directors conscients del nostre guió interior, ens aproximem a l’edèn evasiu que tots anhelem: la felicitat.