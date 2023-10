Actualitzada 07/10/2023 a les 06:13

Aquesta setmana s’ha inaugurat un nou curs acadèmic de la Universitat d’Andorra, el 35è. Un esdeveniment solemne que mostra la feina feta i l’àmplia i diversa oferta d’estudis oferts. Un acte ple d’emocions per als que comencen i els que acaben. Un moment especial per a tota la comunitat docent. El tret de sortida de moltes expectatives, il·lusions i aprenentatges i alhora el final dels que han acabat l’etapa de formació universitària i recullen el diploma. L’educació és sinònim de futur, de desenvolupament, d’evolució i de valors. Tota societat democràtica ha de basar-se en pilars com els drets de les persones, la llibertat i l’educació. Com més educació, més desenvolupament i més pensament crític ciutadà i, per tant, més llibertat. Posar a l’abast de tots, sense discriminació econòmica, els aprenentatges és un dels reptes que tenim al davant. La pluralitat de tenir diferents sistemes educatius, però també ensenyaments superiors, fa que un país sigui molt més ric i competitiu, alhora que ofereix una oferta més variada. La clau per adaptar-nos a les noves tecnologies, als nous projectes i als reptes que ens porta aquest del futur volàtil, canviant i veloç, és la bona formació, del tipus que sigui, més tècnica o menys, l’esforç d’aprendre i obrir horitzons que ens porta al progrés i a tenir una societat més eficient.