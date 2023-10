Feliç tercer pagador!

Actualitzada 06/10/2023 a les 06:33

Des del PS i des del grup parlamentari celebrem que el Govern finalment ens hagi escoltat i hagi posat en marxa el tercer pagador a les farmàcies per a majors de 65 anys i persones amb discapacitat. Ens fa especial il·lusió perquè la legislatura passada el nostre grup parlamentari va ser qui va presentar la proposta, aprovada per tota la cambra i, tot i així, el Govern va intentar endarrerir-la el màxim possible. En aquest text reclamàvem la implementació del tercer pagador en dos mesos –al final ha estat més d’un any– almenys per als col·lectius més necessitats, com són majors de 65 anys i persones amb discapacitat, tal com ha succeït.Ara hem d’anar cap a la seva universalització perquè, tal com indicàvem a la proposta d’acord presentada, cal “deixar de perjudicar totes aquelles persones que no poden fer front al pagament per avançat de medicaments i actes sanitaris del nostre sistema de salut”. Nosaltres demanem que s’apliqui a proves diagnòstiques, radiològiques, així com visites de metges especialistes derivades pel metge referent.Malauradament, anar tres passes enrere és el tarannà habitual de les polítiques de DA i del Govern. Passa amb l’habitatge, amb l’entrada dels psicòlegs a la cartera de serveis de la CASS, amb els drets socials i malauradament veig a venir que passarà amb el tercer pagador universal. Si ja van intentar no aplicar-ho per a gent gran i persones amb discapacitat –tot i tenir l’aprovació de tots els consellers i conselleres generals, inclosos els seus–, podeu imaginar què succeirà amb la implementació per a tothom que ho necessiti...Les coses no funcionen, i per això que els socialdemòcrates hem deixat molt clar que estenem la mà a proposar solucions i construir un camí que vetlli pel bé de la nostra ciutadania. Fa anys que ens veuen com l’enemic i no com un aliat. Més enllà de les diferències ideològiques, la nostra funció és la de solucionar els problemes de la ciutadania. Unes solucions debatudes, consensuades, on haguem de cedir uns i altres i amb l’única finalitat de millorar la situació actual del país, evitant anar a remolc dels successos i avançant-nos a allò que pugui esdevenir-nos.* Pere Baró, President del PS