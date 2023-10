Actualitzada 04/10/2023 a les 05:59

La història de l’aparcament dels Pouets a Andorra la Vella és realment curiosa, alhora que molt desafortunada. Construït als anys noranta, havia de ser una joia d’aparcament intel·ligent que solucionava en poc espai el problema de l’estacionament dels vehicles. Ja al principi van començar a sorgir problemes per a la construcció, amb un cost de 700 milions de pessetes (uns quatre milions i escaig d’euros). Però finalment es va tirar endavant com si fos la joia de la corona. Però aquesta joia no va acabar de funcionar mai correctament, amb continus problemes i reparacions. El 2017 es va adjudicar inicialment a una nova concessionària, però el fet que no tenia ni els certificats industrials convenients ni les assegurances de responsabilitat civil obligatòries va trencar l’acord. El mateix any ja es va tornar a tancar. O potser és que la idea era convertir-lo en la sortida del telefèric de Carroi? Idea finalment descartada. Posteriorment, el 2022, es volia dedicar a un magatzem comunal. Fet que no sé sigaire amb les instal·lacions... L’enderroc també va quedar descartat per l’elevat cost: uns vuit milions. Recuperar l’aparcament ja va quedar totalment descartat. Ara mateix es vol aprofitar tan sols el teulat per instal·lar-hi plaques solars, mentre la resta de l’edifici quedarà inservible. En concret uns 1.000 metres quadrats. Aquesta és la millor idea? Jo no hi entenc gaire de costos, ni si es pot aprofitar l’edifici d’alguna altra manera, però constato en passar per davant que fa molta pena de veure.