FC Andorra a l'Estadi Nacional

Sense ser un gran apassionat, sí que soc aficionat al futbol i més concretament a l’FC Barcelona. Ara, des de fa un parell d’anys, de vegades m’entretinc amb l’FC Andorra; al cap i a la fi, és l’equip que potser millor representa el meu país. O almenys el que millor el promociona per Espanya, juntament amb el MoraBanc Andorra de bàsquet. Aquesta setmana he llegit les declaracions de les autoritats del Govern andorrà, explicant que l’any que ve s’acaba la concessió de l’Estadi Nacional a l’FC Andorra: el juny del 2024.

Desconec les xifres que es belluguen a l’entorn del futbol andorrà, ja sigui per part de la federació, els equips nacionals, la selecció o el mateix FC Andorra, així com les necessitats que té un esport com el rugbi, i d’altres, de recuperar l’Estadi Nacional, o el contingut dels acords signats amb anterioritat respecte a aquest tema.

En qualsevol cas, a mi em sembla que de la mateixa manera que succeeix amb el bàsquet i el MoraBanc Andorra, que aquest any juga a l’ACB, el fet que l’FC Andorra participi en la segona divisió del futbol espanyol, LaLiga HyperMotion, és un bon reclam per al país. De la mateixa manera que personalment m’entretinc a veure algun partit, molta altra gent segueix els dels equips que juguen contra l’FC Andorrà i, consegüentment, posen, de manera indirecta, que és com millor funciona, Andorra al mapa i a la ment dels espectadors.

Avui en dia els anuncis tenen molt poc futur i dels megracracs youtubers, mal que ens pesi, poca promoció del país en triem. El futbol continua sent l’esport rei i la presència d’un equip amb el nom d’Andorra posa el país al cap de molts dels nostres veïns espanyols. Ser a la divisió de plata del futbol espanyol és tot un aparador per a Andorra i encara ho seria molt més si un dia es pogués arribar a Primera Divisió. És factible, viable econòmicament, o és una ruïna?

Si estigués a les meves mans, faria tot el possible per trobar una solució que permetés al club de futbol seguir a la LaLiga HyperMotion. Al capdavall, el somni de fer-ho a primera tampoc és o era tan llunyà, i l’FC Andorra ha ocupat durant les primeres jornades posicions per somniar l’ascens.

En el moment d’escriure aquesta Tribuna, amb set partits jugats, l’FC Andorra ocupa l’onzena posició, a tan sols dos punts d’una hipotèticwa promoció a LaLiga EA Sports.

Potser en lloc de ser tan categòrics i definitius s’haurien pogut iniciar converses de manera més privada. I sí, ho sé i ho repeteixo, en desconec les dades… però si el problema és econòmic potser seria millor explicar-ho abans de parlar de la polivalència de la gespa.