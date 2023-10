Èxit cultural compartit

Actualitzada 03/10/2023 a les 06:03

L’Andorra crea és un magnífic exemple de com, quan el Govern i els comuns es posen d’acord per treballar en un objectiu compartit, surten projectes que enriqueixen la societat i estimulen la producció –en aquest cas cultural– del nostre país. El darrer cap de setmana hem pogut gaudir a totes les parròquies del talent nacional d’artistes i companyies, a través d’una trentena d’espectacles d’arts escèniques i visuals. A més, en indrets singulars que han permès aportar un plus d’escenografia a les creacions, com la façana del Complex esportiu d’Encamp, diverses esglésies del país, places de poble o l’Escorxador d’Escaldes-Engordany.

L’Andorra crea s’ha impulsat cercant dos objectius. Per una banda, apropar a la ciutadania la creació contemporània andorrana, aspecte que s’ha aconseguit tenint en compte la bona acollida del públic. De l’altra, ser un aparador cultural i estimular la contractació, fora d’Andorra, de les propostes artístiques. Un objectiu que segur que ja s’ha començat a definir: vuit programadors forans han assistit als espectacles, per conèixer de primera mà el nostre producte i considerar incloure’l als seus esdeveniments, també en forma de coproducció. Aquí trobem un altre exemple, en aquest cas traspassant fronteres, de com si es fomenten sinergies entre administracions i entitats el resultat final millora, en benefici tant de qui el crea com de qui en gaudeix.

Acabada aquesta primera edició, ja s’ha començat a treballar en el contingut de la propera, però també en el format, la data i la temporalitat. De fet, l’Andorra crea ja és una versió evolucionada de La cultura no s’atura, nascuda durant la pandèmia per acompanyar un dels sectors que més van patir els seus efectes. En qualsevol cas, el que no s’hauria de tocar del festival, si es vol consolidar, és la implicació del Govern i dels set comuns.

De fet, aquest cap de setmana viurem una nova mostra de projecte d’èxit conjunt. La tercera edició del Mou-te, campanya que aglutina nombroses activitats i culmina amb una caminada popular a totes les parròquies, a la mateixa hora i dia, la qual aconsegueix l’objectiu de promoure l’activitat física i els hàbits saludables.



* Diego Vieira, Membre del comitè parroquial de DA d’Escaldes-Engordany