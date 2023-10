Inundacions a Líbia

Actualitzada 02/10/2023 a les 06:01

El diumenge 10 de setembre de 2023 la borrasca Daniel va tocar terra a Líbia provocant un severíssim impacte meteorològic, incloent-hi forts vents i fortes pluges sobtades que van afectar diverses zones del nord-est de Líbia. El nombre de persones afectades va arribar a unes 884.000, inclosos 353.000 infants. Segons les avaluacions inicials, la ciutat de Derna amb 80.000 habitants és la zona més afectada, ja que la tempesta Daniel va provocar l’esclat de dues preses i onades d’aigua que van destruir fins a un terç de la ciutat, especialment al costat oriental. Diverses parts de la ciutat (aproximadament la meitat) no tenen electricitat, els equips mèdics depenen de generadors per funcionar. Internet només s’ha restaurat parcialment. Almenys 2.180 edificis han estat significativament danyats o destruïts per les precipitacions de les inundacions.

Segons l’equip d’UNICEF sobre el terreny, un terç de les escoles de Derna no es poden fer servir, sigui perquè estan destruïdes totalment o perquè s’han inundat. Un altre terç s’estan utilitzant com a refugis temporals. Els hospitals de les zones afectades tenen una funcionalitat limitada, mentre que les instal·lacions d’atenció primària i els magatzems mèdics es veuen significativament afectats per les inundacions. El sistema de clavegueram de Derna va ser greument danyat per la inundació, i ja hi ha informes d’un augment de malalties diarreiques.

La infraestructura hidràulica s’enfronta a reptes importants, amb el 50% dels seus 18 pous principals no operatius i s’ha advertit contra el consum d’aigua de l’aixeta. A la part oriental de la ciutat no hi ha fonts d’aigua potable segures. La majoria dels pous d’aigua no tenen electricitat. També hi ha danys molt considerables en infraestructures crítiques al nord-est de Líbia, especialment carreteres i ponts, interrupcions a la xarxa de telecomunicacions i a la xarxa elèctrica, que dificulten greument l’accés i operacions de socors. A més, cal tenir en compte que Líbia ja era abans de les inundacions un país en guerra civil, amb el territori partit entre dos governs.

S’estimen més de 6.000 morts fins ara entre les registrades als hospitals i les enterrades sense registre. Milers continuen desapareguts. Hi ha més de 43.000 desplaçats interns (entre ells 16.000 infants), buscant refugi en escoles, familiars i instal·lacions públiques. Hi ha fins ara 600 morts entre infants registrats a l’hospital, segons ha informat el Ministeri de Salut a l’est, però els infants a Líbia són al voltant del 40%, de manera que aquest nombre pot ser molt més elevat.

UNICEF està al costat dels infants de Líbia, per respondre a les necessitats de les poblacions més vulnerables. Centrant-se en la construcció de resiliència. La nostra resposta inicial se centra a lliurar immediatament subministraments i serveis d’emergència que salvin vides durant els pròxims tres mesos. Després d’aquesta fase inicial, el nostre enfocament es desplaçarà cap a la recuperació i la rehabilitació. Actualment, UNICEF està desplegant una resposta immediata, que està consistint en:

Subministraments d’emergència: subministraments mèdics suficients per cobrir 10.000 persones, 1.100 kits d’higiene personal i 500 jocs de roba infantil. A més, UNICEF ha començat a enviar per avió subministraments bàsics essencials preparats per al seu lliurament ràpid a les zones afectades. Això inclou tendes de campanya, lones, dipòsits d’aigua, pastilles de purificació d’aigua, racions d’aliments d’emergència, suplements de micronutrients, sals de rehidratació oral, medicaments i kits de salut, obstètrics i desenvolupament de la primera infància.

Salut i nutrició: per protegir la salut dels nens i prevenir la desnutrició, UNICEF està preparant una campanya de vacunació contra el xarampió i suplements de vitamina A. La campanya, que té com a objectiu arribar a 12.000 infants desplaçats, utilitzarà vacunes i subministraments nutricionals proporcionats pel Centre Nacional per al Control de Malalties. També enviarem equips mòbils de salut per atendre les necessitats de salut i nutrició d’emergència dels infants i famílies afectades, així com proporcionar subministraments de salut i consumibles.

Aigua: prevenir el brot de malalties transmeses per l’aigua, com el còlera, després de les inundacions és fonamental. A causa de l’aigua contaminada a Derna i altres zones, el Centre Nacional per al Control de Malalties, amb el suport d’UNICEF, ha enviat 32.000 pastilles de clor per purificar l’aigua i està treballant per proporcionar aigua potable segura a les comunitats afectades. UNICEF també durà a terme reparacions del sistema de distribució d’aigua.

Educació: per minimitzar les interrupcions en l’educació, UNICEF establirà espais temporals d’aprenentatge i proporcionarà materials d’aprenentatge als infants. Les instal·lacions amb danys menors seran netejades i reparades. També es formarà el professorat en suport psicosocial i educació en emergències, alhora que es garantirà que ells mateixos rebin suport psicosocial.

Protecció infantil: els infants involucrats en qualsevol emergència suporten la pitjor part de la crisi. Proporcionarem salut mental urgent i suport psicosocial als infants i adolescents traumatitzats que es veuen afectats per les inundacions. UNICEF habilitarà espais amigables amb la infància per restablir la sensació de normalitat, estabilitat i joc per als infants. També treballarem amb associacions locals per identificar infants vulnerables que necessiten ajuda especialitzada, oferint serveis de gestió de casos com localitzar les seves famílies i facilitar la reunificació.

Protecció social: el suport en efectiu és un salvavides per a les famílies afectades per la crisi. UNICEF proporcionarà assistència en efectiu polivalent, permetent a les famílies amb dificultats tenir menjar a taula i abordar altres necessitats bàsiques amb dignitat, així com donar suport a la recuperació de l’economia local.

Tot això demana una capacitat de resposta immediata, que UNICEF té, i una gran quantitat de recursos. Des d’Andorra podem ajudar, fent una contribució al nostre Fons Global d’Emergències, destinat a solucionar situacions com aquesta o la de Marroc, o participant en la nostra campanya d’un Toyota per a UNICEF, amb què volem comprar un vehicle amb el qual es podran atendre situacions com aquesta, on el primer que desapareixen són les carreteres.



* Albert Mora, Director UNICEF Andorra