Equilibris per conservar el nostre model d'Estat

Els que ens estimem Andorra volem que la imatge del nostre país sigui un model de referència, volem tenir un sentiment d’orgull pel fet de ser Andorrans o tenir la sort de viure en un dels països més petits del món amb una qualitat de vida envejable. Jo mateixa em sento orgullosa d’haver nascut aquí en terres muntanyoses, on es pot gaudir de moltes activitats a l’aire lliure i alhora poder gaudir d’unes infraestructures i serveis públics que deixen desitjables a molts altres llocs. No ens podem oblidar d’on venim com tampoc oblidem cap a on anem.

Actualment, molts temes ens preocupen i estem vivint moments difícils en què les decisions polítiques poden tenir un impacte decisiu per al futur d’Andorra i per a tots els que residim aquí. Crec que és important agafar el temps per pensar, valorar i estudiar les diferents temàtiques amb cura i sentit comú.

Els nostres avantpassats han hagut de lluitar i prendre decisions crucials que ens han portat a l’Andorra que ara som. I un dels punts forts que hem heretat és el nostre sistema institucional, Andorra Coprincipat Parlamentari. La riquesa d’un coprincipat com a herència del passat, un coprincipat oficialitzat l’any 1278 amb la signatura dels Pareatges en què els dos coprínceps simbolitzen la sobirania compartida i indivisible. Si bé que des de ja fa temps esdevé un tema de debat recurrent i d’actualitat. Un debat que sorgeix sobre un concepte que voldria destacar ja que per a mi és el més valuós, la Llibertat.

Andorra Endavant, sempre, hem defensat la llibertat i així ho continuarem fent, i ara des del nostre escó. La llibertat és un concepte complex que es pot referir a diferents significats segons el context i les perspectives. En general, es refereix a la capacitat d’una persona o d’una societat a actuar, pensar i prendre decisions de manera autònoma, sense cap restricció excessiva o opressió. Podem concretar i mencionar la llibertat individual, política, llibertat d’expressió, religiosa, econòmica, llibertat de circulació. Aquestes llibertats poden variar segons les cultures, els sistemes polítics o els contextos històrics. Així doncs, situaria Andorra a ser un estat de llibertats amb unes particularitats especials quant a la seva cultura i el seu context històric únic. La llibertat aquí Andorra, com a altres llocs, se sotmet a debats polítics i socials. Certament, hem entrat en un debat molt important que és la despenalització de l’avortament i hem de ser conscients que costa trobar un equilibri entre la llibertat individual i les responsabilitats envers una societat en la seva globalitat.

Com a dona que soc i provenint del món de l’educació el meu pensament va, com no pot ser d’una altra manera, a favor dels drets de cada individu, sobre la llibertat de decidir sobre el seu propi cos, salut i seguretat en cas de complicacions. Tot i això, respecto també les opinions divergents que es puguin basar en els principis religiosos. És a l’Estat de trobar aquí l’equilibri per poder garantir aquests drets fonamentals tot i preservar una de les riqueses més valuoses i antigues que són els nostres coprínceps per preservar justament un equilibri institucional que aporta una seguretat de cara a poder atraure projectes innovadors, inversions estrangeres de qualitat i continuar oferint els avantatges que tenim com a ciutadans del país. No podem oblidar que tenim, gràcies al nostre coprincipat, un sistema educatiu gratuït, l’escola francesa, que genera places de docents que són ocupades per un bon nombre d’andorrans, un ensenyament superior on els nostres estudiants es beneficien d’ajudes i beques amb les mateixes condicions que els estudiants natius d’aquest país, el manteniment costós pel país veí dels serveis de correus que ofereixen també llocs de treball per als ciutadans d’Andorra i, sense oblidar també, llocs de treball que ofereix als andorrans la funció pública de l’estat francès.

El nostre sistema institucional aporta riquesa al país i és per aquesta raó que el defensem. Andorra Endavant defensa la preservació del sistema institucional i creiem que ha d’estar a la recerca de reformes i competitivitat per ajustar-se a la societat canviant, ja que, és evident que l’Església té uns valors que no s’adapten a totes les exigències socials i polítiques de l’Estat. És primordial al nostre entendre poder arribar a una harmonia institucional que s’aproxima al màxim a un consens en consonància amb la llibertat i el dret de decidir i les conviccions religioses que venen marcades per la història del nostre país. Insisteixo de nou, no oblidem d’on venim i cap a on anem. De mentre, centrem-nos potser a fer un acompanyament rigorós i adaptat a aquestes dones que malauradament han de prendre aquesta decisió important i respectem les opinions divergents intentant resoldre el màxim del qual podem aconseguir.



* Noemí Amador Pérez, Presidenta suplent d’Andorra Endavant