Objectiu desaprofitament 0

Actualitzada 01/10/2023 a les 05:52

L’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 12 té per objecte “garantir modalitats de producció i consum responsables” abans del 2030, que es complementa pel punt 3 del mateix: “Reduir a la meitat el desaprofitament d’aliments per càpita en la venda al detall”. Dit i fet, el Govern ha adoptat un nou reglament, que entrarà en vigor al gener i desenvolupa la Llei d’economia circular, el qual posa fil a l’agulla en una matèria en què, coincidirem tots, mancaven accions contundents que assegurin que al nostre país no deixem perdre aliments. Sent ambiciosos en aquesta matèria, hauríem d’avançar cap a un objectiu nacional de “desaprofitament 0”. Però temps al temps.Amb l’adopció del reglament, una desena de grans establiments comercials – aquells que comptin amb més de 1.200 m2 – hauran d’adaptar i assenyalar a la vista dels consumidors espais específics on s’ofereixin productes que o bé es trobin a pocs dies de caducar o bé tinguin imperfeccions en l’envasat que no impliquin un risc per al consumidor. Els terminis de caducitat i disposicions venen marcats al reglament, però oscil·len entre el dia abans de la data de caducitat i els trenta dies anteriors a la aquesta. Serà imprescindible una bona senyalització que faciliti al consumidor l’accés a aquests productes i que els establiments determinin preus i ofertes d’acord amb l’objectiu de la norma, que no és altre que assegurar que els productes es consumeixin i no s’hagin de llençar.El compromís d’Andorra en aquesta matèria és una prioritat també internacional. Aquest ODS és de vital importància en el desenvolupament d’accions pel que fa a la sostenibilitat dels sistemes alimentaris mundials i per acabar amb un objectiu que ja porta anys a l’horitzó, que és acabar amb la fam a nivell global. Nacions Unides demana, especialment als països desenvolupats, que prenguin mesures per evitar el malbaratament i per Andorra ha de ser un orgull poder-hi contribuir en la mesura del possible. No vull acabar aquest escrit sense fer especial menció a una de les consecucions diplomàtiques del nostre país en la matèria, ja que l’acció conjunta d’Andorra i San Marino fa quatre anys va permetre consagrar el 29 de setembre com el Dia internacional per la conscienciació sobre la pèrdua alimentària.*Adrià Espineta, Membre de la Secció Jove de Demòcrates