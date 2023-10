Actualitzada 01/10/2023 a les 05:54

Bharat, així, amb la ‘h’ pel mig no és el nom de cap peix, sinó el nou, oficial, de l’Índia, un dels dos estats més poblats del món. És només un dels canvis recents de denominacions al mapa mundial polític. Més a prop, Holanda ja no es pot anomenar així amb propietat, sinó “Països Baixos” o Netherlands, en la seva llengua original. Els estudiants que arriben al primer curs de geografia universal no tindran problema. Per a ells, tot això els arribarà, igualment, de nou. Però per als que ho van aprendre fa dècades, si no segueixen l’actualitat, pot fer saltar la confusió.

Ja era prou haver de digerir la multiplicació de països, banderes i capitals des de les descolonitzacions dels segles passats a tres o quatre continents, o en la fragmentació de l’antiga Unió Soviètica, o de la Iugoslàvia que només Tito va ser capaç de mantenir aglutinada, abams de disparsar-se ni més ni menys que en sis entitats nacionals diferents:

Sèrbia, Bòsnia i Herzegovina, Croàcia, Montenegro –aquesta, via referèndum d’autodeterminació– i Macedònia del nord. Quelcom més que la separació acordada políticament i pacífica entre la República Txeca i Eslovàquia.

Ceilan, o Ceylan, l’illa, fa dies que apareix com Sri Lanka, i Birmània com a Myanmar per molt que, segons expliquem, no tots els ciutadans s’hi identifiquen, perquè la denominació la va imposar un cop d’estat militar.

En la setmana en què ha coincidit el Dia Internacional de la Pau, les guerres han continuat ben vives arreu. Sovint, per conflictes entre comunitats ètniques o socials diferents sobre un mateix territori, o dos de fronterers, com passava aquests dies a Nagorno-Karabakh.

Qui vulgui –els qui volem– escriure textos que no siguin de ficció, amb nomenclatures actualitzades, s’enfronta a una feina nova, afegida, de consulta a fonts fiables per no enganyar –ni que sigui involuntàriament– els lectors, afartats de fake news i de manifestacions d’ignorància.

Les errades d’aquesta mena són fàcils d’evitar, sense haver de fer una trucada o consultar per qualsevol mitjà el ministeri d’Exteriors. Les enciclopèdies virtuals, en aquestes matèries, acostumen a ser més fiables que en tantes d’altres, com ara les dades biogràfiques de persones més o menys conegudes.

O sigui, que ja sabeu: Netherlands, Sri Lanka, Myanmar i el que calgui, si voleu demostrar que teniu actualitzats els vostres coneixements en geografia política universal. I si és que no han tornat a canviar en origen més noms de nacions, estats o pobles en el pocs dies que han passat des que això va quedar escrit i avui diumenge en què, potser, heu decidit aguantar aquesta turra setmanal, digueu-li amb més optimisme visura, com ha batejat la seva l’admirable i admirat Albert nostre de (gairebé) cada dia. O com la columna del també admirat Iñaki, que acostuma a honorar aquesta mateixa pàgina.

Si així ho feu, podreu ser més o menys bons andorrans, però ben segur haureu aconseguit l’agraïment de qui això escriu.