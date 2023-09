Fita històrica a Encamp

Actualitzada 30/09/2023 a les 06:23

El 28 de setembre del 2023, Encamp va viure un moment històric amb la ratifi cació d’una nova concessió del domini esquiable a Saetde. Aquesta data marca la fi d’anyades de diferències i confl ictes legals entre Saetde i el comú d’Encamp, gràcies al treball col·laboratiu dels cònsols del comú i Saetde. La unió de tots els partits polítics al consell de comú d’Encamp, incloent UP-DA, Acció, el PS i Agrupament Encampadà, ha estat crucial per aconseguir aquest acord. Aquesta unió reflecteix el lema nacional “virtus unitas fortior”, demostrant que la unitat fa la força. Com a conseller d’Acció al comú d’Encamp vull remarcar els benefi - cis clau de la nova concessió:–Durada de la concessió: s’ha establert una concessió per 50 anys del domini esquiable a Saetde.–Benefi cis econòmics: la concessió inclou un cànon del 6,5% al 8% sobre la venda de forfets i del 2% al 6% sobre activitats complementàries.–Repartiment de dividends: s’estableix un repartiment obligatori del 10% dels dividends anuals.–Inversions garantides: Saetde s’ha compromès a invertir més de 40 milions d’euros en la pròxima dècada, amb un total de 100 milions durant la concessió.–Gestió del Funicamp: Saetde assumirà la gestió del Funicamp, estalviant al comú d’Encamp 1.200.000 euros anuals.–Seguretat jurídica: la nova concessió aporta estabilitat i claredat legal.–Impacte positiu: es preveu un impacte social i econòmic benefi ciós per a la parròquia i el país durant 50 anys.Comparant amb l’anterior concessió, aquesta nova entesa supera les limitacions anteriors, com la inseguretat jurídica i un benefici limitat del 6% de la venda de forfets. Un ciutadà va destacar en una reunió que les accions es revalorarien amb aquesta nova concessió, refl ectint la confi ança en els benefi cis futurs.En conclusió, la nova concessió a Saetde és un exemple de com la col·laboració i el treball en equip poden portar a resultats positius per a tota una comunitat. Tots els partits polítics representats al consell de comú hi han votat unànimement a favor, demostrant un suport unànime per a aquesta fi ta històrica.*Èric Alguacil, Conseller comunal d’Acció al comú d’Encamp