Un acord de futur

Actualitzada 29/09/2023 a les 05:54

Un dels compromisos assumits per totes les conselleres i consellers de l’actual mandat era aconseguir una nova concessió del domini esquiable per esdevenir una estació de muntanya els 365 dies de l’any, perquè l’actual estava esgotada i calia mirar amb fermesa cap al futur.La impossibilitat d’amortitzar les inversions pels pocs anys que quedaven de la concessió actual, la importància que té per a l’economia del país el sector de la neu i en particular aquesta concessió, o la voluntat de millorar les actuals contraprestacions, entre altres motius, han portat diversos consolats a plantejar opcions, que han estat molt valuoses per arribar a la situació d’avui. L’actual comú hem tingut la possibilitat de mirar endarrere i aprendre de la història per assolir el millor de cara endavant, una història que amb encerts i errors ens ha permès analitzar i assegurar un bon acord. Podríem pensar que el millor de l’acord, que el consell de comú va prendre ahir per a la nova concessió del domini esquiable de la parròquia d’Encamp, són les millores econòmiques, l’increment del cànon, el pla d’inversions amb 42 milions d’euros garantits els pròxims 10 anys, el mínim de 100 milions d’euros durant la concessió, que el Funicamp deixi de ser una despesa de prop de 900.000 euros per al comú d’Encamp, l’obligatorietat de repartiment mínim del 10% dels dividends, l’expansió cap al pic de Maià que permetrà guanyar altitud i un nou atractiu per al sector de Pas de la Casa entre moltes altres millores directes pel poble, l’alliberament de la zona de Pessons que ens permetrà començar a treballar per un nou parc natural... però el que reforça i fa encara millor aquest acord per a una nova concessió són dos punts que possiblement no són els que més s’han visualitzat, aquests dies de presentacions, però que cal tenir presents de cara al futur: les regles i el terreny de joc. La seguretat jurídica que aportarà el nou contracte de concessió i les clàusules que hi fi guren donen els mecanismes suficients, ara i en el futur, a qui pertoqui, per assegurar el compliment de tots els acords. La reforma i adaptació, al context actual, dels estatuts de la societat també contribueixen a tenir una millor posició per part del comú. Això, fi ns ara, no era així. S’han fixat les regles del joc amb claredat que donaran seguretat i poc marge d’interpretació a totes les parts. El terreny de joc: la nova concessió no és només una explotació del domini esquiable, pensant en l’hivern i les pistes d’esquí. La nova concessió ha de continuar sent un dels motors econòmics de la parròquia i del país però amb una visió de 365 dies l’any, tant a l’hivern com a l’estiu. Se supera la idea de “només pistes d’esquí” per tenir una visió d’estació de muntanya amb una aposta estratègica de futur alineada amb l’estratègia de la parròquia d’Encamp pel que fa a millores de l’entorn urbà i la qualitat de vida. La nova concessió ha de ser un benefi ci per a tots els sectors econòmics i socials de la parròquia, directament o indirecta i, especialment, el sector del turisme, hoteleria, restauració, comerç... però sobretot una millora en general per als ciutadans. La nova concessió no tan sols explotarà una estació d’esquí, generarà ingressos o farà inversions, sinó que reportarà un impacte positiu amb una aposta clara per la sostenibilitat, sobretot per a la gent que viu i treballa a la parròquia, i que serà extensible a la resta del país. Aquests dos punts, la seguretat jurídica i l’impacte positiu en general per tothom, són dos dels millors punts de l’acord aconseguit, i a més per unanimitat.*Laura Mas, Cònsol major d'Encamp*Jean Michel Rascagneres, Cònol menor d'Encamp