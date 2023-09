Prevenció de suïcidi

Actualitzada 29/09/2023 a les 05:56

En el Dia mundial de la prevenció del suïcidi, des de la Unió Sindical d’Andorra ens sumem a la campanya de l’Associació Internacional per a la Prevenció del Suïcidi, avalada per l’OMS, que sota el lemapretén conscienciar sobre una realitat molt preocupant. Els trastorns mentals són el principal factor de risc associat al suïcidi, encara que n’hi ha d’altres, com ara qüestions relacionades amb el treball. De fet, segons l’OMS, existeixen ocupacions que presenten taxes de suïcidi més elevades a causa d’una major exposició a situacions violentes o estressants i la facilitat d’accés a armes de foc, medicaments o pesticides. L’estrès laboral és un dels condicionants del suïcidi relacionat amb el treball. Així, podem recordar els nombrosos suïcidis que es van produir a France Telecom a conseqüència de l’enorme tensió laboral derivada de canvis organitzatius constants. Per tant, recordem la importància de gestionar els riscos psicosocials d’origen laboral en el si de les empreses. Avaluar els riscos psicosocials presents en l’entorn laboral i adoptar les mesures preventives necessàries és la manera de garantir la protecció de la salut mental i física de les persones treballadores. A més, acordar protocols contra la violència i l’assetjament en el treball, entre l’empresa i els i les representants de les persones treballadores, és un pas important per evitar comportaments perjudicials per a la salut mental, com ara l’assetjament psicològic o les agressions tant físiques com verbals. Les tendències suïcides es veuen incrementades d’una manera important quan la persona té algun problema d’addicció, d’aquí la importància d’actuar des del punt de vista preventiu implantant plans de prevenció i acompanyament en matèria d’addiccions. Les patologies relacionades amb l’exposició a riscos psicosocials d’origen laboral no es consideren contingència professional. De fet, la llista de malalties professionals espanyola no recull cap patologia d’aquest tipus i només trobem un grapat de trastorns mentals relacionats o agreujats pel treball, qualificats d’accidents laborals.