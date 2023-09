La concessió i les presses

Actualitzada 29/09/2023 a les 05:51

Dilluns, 25 d’octubre, es van convocar reunions de poble al Pas de la Casa i al centre d’Encamp sobre la nova concessió de les estacions de muntanya de la parròquia, que es va aprovar en el consell de comú d’ahir.Fins ara no havia transcendit gaire informació sobre aquest tema, ni a la població ni als grups de l’oposició al comú, que havien demanat accés repetidament als documents pertinents. Sembla que l’anunci de la data de les properes eleccions comunals ha precipitat els ànims de transparència o, si més no, d’aparentar que es vol explicar a la població una situació que l’afecta. Qualsevol que hagi volgut estar una mica al cas de la relació entre el comú i la Societat Anònima d’Equipament Turístic Esportiu de la Parròquia d’Encamp (Saetde), sap que en els darrers mandats, quan s’acosten eleccions, és molt urgent signar un acord d’intencions, allargar una concessió o treure’n a concurs una de nova per als cinquanta anys següents.Ara sembla que s’havia de córrer a fer això els darrers tres dies després d’informar-ne el poble. En aquest mandat, la majoria de DA al comú semblava interessada d’entrada a vendre’s les accions i després va optar per una fórmula innovadora de contractació pública, el concurs de competència, perquè Saetde –amb participació minoritària del comú– es pogués presentar com a única proposta, amb un marge de temps per veure si hi havia cap altra empresa interessada. Acabat el termini, se li podria adjudicar la nova concessió per a cinquanta anys.Més enllà de si la nova concessió serà més o menys favorable per al comú pel que fa als cànons, l’intercanvi de terrenys, el manteniment del Funicamp o les inversions, el que caldria exigir és més transparència des del començament. I perquè la informació arribi a tothom, més comunicació a partir d’ara sobre com es desenvolupa, o si es respecten les condicions i els terminis que es fi xaran en el contracte. I cal garantir que reverteixi no tan sols en guanys econòmics i seguretat jurídica, sinó també en qualitat de vida i benestar per a la població d’Encamp i el Pas de la Casa.*Marta Pujol, Primera secretària del PS