El perill de la IA

Actualitzada 28/09/2023 a les 05:58

L’avanç accelerat de la intel·ligència artificial (IA) ha portat innombrables beneficis a la nostra societat, des de l’automatització de tasques fi ns a la resolució de problemes complexos. No obstant això, amb aquestes promeses d’innovació també arriba una preocupació creixent: el perill latent de la seva utilització sense control. Cal, per tant, reflexionar sobre els límits i les implicacions ètiques de la IA en la nostra vida quotidiana. A mesura que entrem en un món cada vegada més interconnectat amb la tecnologia, és crucial entendre els riscos associats a la IA i com podem abordar-los de manera responsable. És en aquest punt del tot imprescindible que la societat, els governs i les empreses treballin junts per tal de garantir que la IA serveixi els nostres valors, i no comprometi els principis ètics fonamentals que han de regir la nostra convivència. Així, caldrà fer un seguiment dels programes de referència, per tal de guiar i incloure eixos com la justícia, la transparència i la responsabilitat, defi nint marcs reguladors i lleis per garantir els estàndards legals, i fer-ho sense pausa, perquè aquesta tecnologia avança molt despresa. Cal intentar –ara ja– evitar les utilitzacions fraudulentes de les eines que tenim al nostre abast, en lloc de pal·liar després les conseqüències futures. Sense anar més lluny, ja existeixen nombroses denúncies perquè s’estan suplantant personalitats i creant imatges de persones nues, per difondre-les per internet. Aquests comportaments són realitzats majoritàriament per persones que no tenen coneixement de la gravetat dels fets, ja que són delicte, delictes tipificats com invasió de la privacitat, difamació, frau o usurpació de la identitat, a banda dels perjudicis morals que poden ocasionar. I ara la meva pregunta... Què pensaríeu si us dic que el 90% d’aquesta columna ha estat redactada precisament per un programa d’intel·ligència artifi - cial que es diu ChatGPT?