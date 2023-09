Actualitzada 27/09/2023 a les 06:16

La negociació de l’acord amb la Unió Europea encara la recta final, amb la previsió de tancar-lo abans de final d’any. Això comença a fer por... Vol dir que es tancarà l’acord sense un referèndum? Vol dir que el referèndum es farà després de signar l’acord? O vol dir que el referèndum no es farà mai. O si realment el referèndum es fa, serà vinculant o no? En el cas que es faci: què passarà aleshores si la majoria diu que no. Si atenem el resultat de l’enquesta en aquest mateix Diari: a la pregunta: “Creu que Andorra ha de suspendre la negociació amb la UE?” La resposta, al dia que escric aquestes quatre ratlles, és que sí en el 71% i no, en el 29%. O sigui, que la immensa majoria votaria per trencar les negociacions, igual que ha fet a Mònaco. La veritat és que pel fet que una majoria hagi votat DA i aquesta estigui al Govern no vol dir que es doni permís perquè faci el que vulgui. La darrera paraula l’hauria de tenir el poble, però no després de signar l’acord. I, a més, sense saber el que se signa. Em sorprenen alguns comentaris que llegeixo a ladel dia 20/09/2023, per part del secretari d’Estat d’Afers Exteriors Europeus, com ara: “Negociar no és un risc, és un exercici de responsabilitat.” Fa anys que negociem i encara no sabem què. “La situació de Mònaco és molt diferent a la nostra.” Evidentment que sí, però a mi què m’importa? “Es preveu un impacte moderat en el pitjor dels casos i cap impacte per als ciutadans de la majoria.” Això em fa encara més por. Per què el volem signar, doncs? “Aquest text s’explicarà amb detall i serà públic.” Abans o després del referèndum?