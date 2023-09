Sant Julià, vila educadora

Actualitzada 26/09/2023 a les 05:57

L’educació s’imparteix als centres escolars, però no exclusivament. L’educació s’ha de viure i fomentar a les llars, carrers, i des de qualsevol col·lectiu o institució. L’aprenentatge, l’assimilació de coneixements, és el que ens fa créixer i enriquir-nos. Ens ajuda a ser i estar com a legítims membres d’una societat. També ens ajuda a configurar els nostres somnis i poder triar.L’educació ens iguala. És per això que cal afavorir, protegir l’aprenentatge, sigui des del lloc que sigui, i en qualsevol moment. Perquè les experiències i coneixements socials no tan sols són valors en el període escolar, són valors que ens serveixen al llarg de tota la vida. Les ciutats, com a grans contenidors de patrimoni, són avui les dipositàries de valors culturals materials i immaterials. Totes les accions que es promoguin des d’institucions, entitats, empreses, associacions, etc., permetran als joves, també a la ciutadania en general, apropar-se i apropiar-se de la seva cultura i història, i veure-s’hi refl ectits. Per comprendre el patrimoni, en un context en què la persona no sols l’aprèn, sinó que n’és partícip. En el cas de Sant Julià de Lòria, no hi ha limitació de temps ni d’espais per aprendre de la seva riquesa cultural i històrica, patrimoni artístic, ramaderia, agricultura, activitat cultural, esport, comerç, serveis, així com del gran capital humà amb el qual comptem.Sant Julià és la parròquia referent com a vila universitària i, per erigir-se en vila educadora global, ha de desenvolupar aquesta funció paral·lelament a les tradicionals (econòmica, social, política i de prestació de serveis). Amb la mira posada en la formació i desenvolupament de tots els seus habitants, amb voluntat d’incorporar persones de qualsevol edat a la formació al llarg de la seva vida. Atenent, però, prioritàriament, els infants i joves.Des del comitè de Demòcrates a Sant Julià de Lòria treballarem i estarem al costat de tot i de tothom que estigui vinculat amb l’educació. Per donar a conèixer i per participar en la nostra parròquia, perquè els ciutadans tinguin la informació i formació essencial del lloc al qual pertanyem. De ben segur que aquest treball ens farà sentir a tots més orgullosos de ser lauredianes i lauredians.* Eugeni de Santiago, Membre de l’executiva de Demòcrates