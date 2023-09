Allargar-ne la vida útil

Actualitzada 26/09/2023 a les 06:01

Dissabte passat va tenir lloc una nova iniciativa que té com a objectiu allargar la vida útil de productes i articles variats, el mercat QuiteQuivol, organitzat a la Massana per Andorra Solidària. La idea era posar una paradeta amb coses que un ja no fa servir (s’hi podien trobar utensilis de cuina, roba, quadres, joguines... fins i tot catifes i alguna curiositat) i que qui volgués se les pogués emportar de manera gratuïta. La veritat és que va tenir molt bona acollida i aquesta acció s’afegeix a altres que ja tenen més tradició: el Vide Dressing, les botigues de segona mà solidàries de Càritas, Carisma o Unicef, i altres mercats que s’organitzen al llarg de l’any. Per cert, ja s’està anunciant un Garage Sale solidari a principi d’octubre.

Aquests actes, organitzats per persones o iniciatives socials o per les administracions públiques, especialment els comuns en el cas d’Andorra, volen posar el seu granet de sorra en la lluita contra el canvi climàtic, però també en una nova manera de consumir: més meditada, més responsable, més sostenible. Perquè només consumint menys i, per tant, produint menys, posant el focus en les tres R (reduir, reutilitzar i reciclar) i pensant que la salut del nostre planeta i la seva preservació per a futures generacions no està renyida amb la qualitat de vida present, potser podrem frenar els efectes del canvi climàtic.

Perquè hi ha números que fan una mica de basarda i tots i cadascun de nosaltres hi tenim part de responsabilitat. Segons informes del Banc Mundial, generem una mitjana d’1,3 quilos de residus domèstics per habitant i dia (i ja som més de 8.000 milions d’habitants!). A Espanya, s’estima que es desaprofiten 176 quilos d’aliments per persona cada any (un mig quilo al dia que deu ser més o menys el mateix que aquí, a Andorra). L’any 2022 Càritas Andorrana va rebre 74 tones de roba i el 86% es va poder reutilitzar.

Ens animem a reduir i reutilitzar més?