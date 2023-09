Actualitzada 25/09/2023 a les 05:52

Vaig arribar nova a l’escola i una companya de classe em va convidar al seu aniversari. Em va convidar a mi i a la resta d’alumnes de la classe. El meu cor estava ple d’anhels i pors de trobar-me en un lloc desconegut amb tantes noies i nois dels quals no sabia res. Ni ells sabien res de mi. Aquella va ser una invitació molt inesperada per mi, però alhora representava un oferiment cordial i amable amb la voluntat de gaudir d’un dia molt especial amb mi i amb la resta de nenes i nens de la classe i poder generar llaços d’amistat. Va arribar el dia, i vaig arribar a aquella bonica casa amb jardí plena de globus de colors, però una esquinçadora situació va mostrar que de tots els alumnes convidats jo vaig ser l’única que hi va acudir. Amb el meu regal entre les mans vaig fer bandera de la bondat i de la comprensió en vista de la situació, li vaig oferir el meu regal i en aquell moment l’homenatjada es va abraçar a mi amb un somriure amable. Aquella celebració que podia haver estat marcada per la soledat es va convertir en un paradís d’alegria compartida. Va mostrar una família que irradiava amor i generositat, tractant-me com una princesa. La tarda es va omplir de riures constants i alegria, passant el temps sense cap mena de tristesa. Em va oferir l’oportunitat de conèixer una persona meravellosa, a qui, enmig de la multitud, la timidesa no li permetia brillar ni demostrar la gran persona que era, i que és. I des d’aleshores hem estat amigues. Molt bones amigues. Aquesta és una història que tot i tenir un final feliç podria no haver estat. I per desgràcia, es repeteix massa sovint que nenes i nens són rebutjats i ignorats pels companys simplement per no ser exactament com la resta. Molts creuen que els sentiments que tenen aquests infants no són importants. Accions d’aquest tipus poden generar traumes que costen molt de superar i deixar marques per tota la vida. És molt dur per una nena o un nen superar el rebuig i la humiliació de la resta. És molt dur i molt injust. I els pares tenim una responsabilitat molt gran per educar en valors i ensenyar bondat i respecte i evitar que situacions com aquesta succeeixin.