La primera informàtica dona

Actualitzada 22/09/2023 a les 06:09

Ada Lovelace va néixer a Londres un 10 de desembre de 1815, en una època en què les dones havien de superar nombroses barreres per formar-se acadèmicament. Considerada la pionera de la informàtica, es caracteritzava per ser una dona intel·ligent, ambiciosa, apassionada, curiosa, seductora i controvertida. La seva mare, Lady Byron, va estimular l’interès de la filla per la ciència i la tecnologia de dues maneres: visitant les regions industrials d’Anglaterra i fomentant la seva amistat amb la prestigiosa científica Mary Somerville, passant a ser la seva mentora.

Ada Lovelace va esdevenir una dona apassionada per la matemàtica i freqüentava les reunions britàniques de ciències, on va conèixer Charles Babbage, un matemàtic britànic que en aquella època era popular pel fet d’estar implicat en el disseny d’una màquina analítica que era capaç de realitzar de forma automàtica qualsevol càlcul.

La gran amistat que van tenir durant molts anys Ada Lovelace i Charles Babbage es va enfortir a través de la seva passió comuna per les matemàtiques i la mecànica, i va generar un impacte enorme en el treball de tots dos.

Quan Ada Lovelace va descobrir que la seva autèntica vocació eren les matemàtiques va aplicar la seva intel·ligència, tossuderia i imaginació necessàries per poder destacar en aquesta disciplina, una tasca en què també va jugar un rol molt important Mary Somerville, la científica que anys abans va ensenyar matemàtiques a Ada i amb la qual mantenia una estreta relació d’amistat.

Mentre que molts científics de l’època es van enfocar a estudiar la capacitat dels ordinadors per resoldre càlculs complexos, Ada Lovelace va intentar oferir una visió que anava molt més enllà d’aquesta idea i va ser aquesta inquietud la que la va portar a desenvolupar i definir innovadors conceptes que fins ara estan considerats els primers passos en el camp de la programació informàtica i la computació.