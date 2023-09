I si la cadira parlés!

Actualitzada 22/09/2023 a les 06:08

Avui tenim dos pianistes llegendaris i alhora grans comunicadors, devots tots dos de Richard Wagner: Glenn Gould, que moriria fa 41 anys a Toronto, i Sviatoslav Richter, que ens deixava en fa 26 a Moscou.

El 4 d’octubre de 1982 moriria Glenn Gould, aquell inconfusible i gens convencional pianista emparentat amb Edward Grieg que posaria cap per avall dogmes musicals retirant-se dels escenaris als 32 anys per dedicar-se exclusivament a gravar discos i vídeos. Per aquesta raó jo no volia escriure un article convencional, sinó quelcom més original i singular, atès el tarannà aparentment estrafolari de Gould, un esbojarrat provocador sempre encantador i sorprenent amb altes dosis de saviesa, imaginació i creativitat; allò que, senzillament, en diem genialitat.

I per ser un pèl surrealista, el que m’hauria agradat per sobre de tot és fer parlar la cadira que utilitzava Glenn Gould en els seus recitals i enregistraments i que duia sempre a sobre com les claus de casa. I és que arran de patir un accident quan era jovenet, optaria per tocar amb un seient amb respatller més baix del normal per poder tenir els ulls al nivell del teclat. Aquesta cadira, avui exposada a la Biblioteca Nacional del Canadà, ens revelaria, ben segur, moltes curiositats del seu usuari.

Llegint el llibre de Bruno Monsaingeon No, no soc un excèntric, sobre el peculiar pianista, vaig tenir la sensació que Gould era un paio curiós i extravagant, però gens fantasma com m’havien fet creure alguns. I qui ho sabia molt bé era Leonard Bernstein, que un dia, de pas per Toronto, va trucar a Glenn per saludar-lo i fer un cafè plegats. Primera: Gould no el va deixar pujar a casa tot dient-li que baixaria ell i que agafarien el cotxe. Era ple estiu i feia molta calor; Glenn va sortir de casa amb abric, bufanda i guants, i just entrar al vehicle va engegar la calefacció. Total, Bernstein va dir que mai més tornaria a trucar-lo. I, segona, el dia 6 d’abril de 1962 al Carnegie Hall, ambdós interpretaven el Concert per a piano número 1 de Brahms amb l’Orquestra Filharmònica de Nova York. Abans d’arrencar la primera nota Bernstein va adreçar-se al públic tot dient: “No tinguin por, el senyor Gould és aquí i sortirà en un moment.” I afegia: “Però no em faig responsable de la versió que vostès escoltaran tot seguit.” No hi cal afegir res més!

Per una altra banda, l’any 1957 Sviatoslav Richter renunciaria a tocar les Variacions Goldberg després d’escoltar-les interpretades per Glenn Gould a Moscou. Richter deia que el canadenc ja ho havia dit tot. D’altra banda, Gould es reconciliaria amb Franz Schubert gràcies al recital que Richter va fer a Toronto tocant sonates del compositor austríac. I és que Gould tenia fins aquell moment molts prejudicis sobre els clàssics i els romàntics; ell venerava Arnold Schoenberg i el dodecafonisme, però també Orlando Gibbons i William Byrd, del Renaixement anglès.

Però Gould no tan sols era un pianista fora de sèrie, sinó un pensador i a la vegada un brillant compositor d’obra pròpia i autor d’extraordinàries transcripcions per a piano, entre d’altres de Wagner i Strauss. També autor de llibres, presentador de programes de ràdio i televisió, en què sovint es disfressava i entrevistava personatges curiosos. Trobo al·lucinant aquella “Glenn Gould entrevista Glenn Gould per parlar de Glenn Gould”. Però, ves per on, la popularitat li va arribar pels enregistraments de l’obra per a teclat de Johann Sebastian Bach on se’l sent fins i tot cantussejar certs passatges, i si veieu els seus vídeos observareu que acostuma a marcar el tempo o a dirigir-se ell mateix quan té una mà lliure. I a sobre declarava: “La tècnica del piano és molt senzilla, només calen anys per dominar-la.”

Per la seva banda, l’humil Sviatoslav Richter, en la darrera entrevista que va concedir també a Monsaingeon, confessava que ell, quan escoltava les seves pròpies gravacions discogràfiques, no s’agradava; no m’estranya: és el que solen fer els més grans artistes: estar permanentment insatisfets de si mateixos.