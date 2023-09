Actualitzada 22/09/2023 a les 06:00

Les tenim més a prop d’allò que sembla. Les eleccions comunals ja tenen data, estan a menys de tres mesos, i encara que molta gent consideri que són uns comicis “de segona”, són tan importants per al país com les generals.El 17 de desembre vinent no votem només per persones que coneixem –o no–, sinó que votem quin tipus de parròquia volem, quina gestió desitgem per als quatre anys vinents, i votem per projectes que tinguin en compte el benestar de tots i totes. A ningú li agrada sortir de casa i entrebancar-se amb una vorera amb mal estat, oi? Ni passejar per una parròquia on les vistes s’entelin per la pols i el soroll d’obres constants i s’hagi de canviar constantment de carrer perquè està tallat, oi? Doncs aquestes són les coses que, almenys des del meu punt de vista, no són menors i que implícitament votarem el 17 de desembre.Per la nostra part, la dels polítics socialdemòcrates, us hem d’avançar que ja fa temps que hem començat a moure’ns per presentar-vos les millors candidatures a les parròquies on ens sigui possible fer-ho. I tenim molt clar que hem d’analitzar si és convenient que siguem a tots els territoris o si és millor no malbaratar recursos i esforços.Com bé sabeu, un exemple és Andorra la Vella, ja que des del PS hem impulsat un moviment que reuneixi forces progressistes, però també associacions, professionals i ciutadans que vulguin aportar el seu gra de sorra a la política local. Els fruits es veuran properament i en tindreu notícies aviat.Però per fer tot això necessitem que el 17 de desembre hi participeu. Nosaltres us presentarem solucions –allò que hem de fer si governem és donar solucions efi cients als problemes i no anar fent pedaços sense tenir en compte els perjudicis que pot causar a la població– i persones per aconseguir-ho, però sobretot us necessitem a vosaltres. Entenem la desafecció que hi ha cap a la política i lamentem el típic comentari “és que tots són iguals”, però l’abstenció no aporta res. El problema d’Andorra és que, malauradament, sempre governen els mateixos i les comunals són una oportunitat per demostrar que les coses es poden fer d’una altra manera, de la manera correcta.