Projectes que mereixen debat

La parròquia d’Escaldes-Engordany necessita més places d’aparcament, té una important mancança i aquesta anirà en augment els propers anys. Per això, els consellers demòcrates del comú d’Escaldes-Engordany celebrem que tiri endavant l’aparcament vertical del Falgueró, el qual aportarà un mínim de 200 places en una zona a tocar de l’hospital i el tanatori, i pal·liarà la desaparició de l’actual pàrquing, per la construcció d’un complex urbanístic.La parròquia també necessita un impuls majúscul per revitalitzar la part alta, a fi que aquesta recuperi la importància que mereix tenint en compte el seu pes històric. Per això, els consellers demòcrates també celebrem que s’inverteixi en la rehabilitació de l’Espai Caldes, punt neuràlgic de la zona. A la vegada, celebrem que s’inverteixi en la rehabilitació de la Borda Gabriel, que ara ja és patrimoni de totes les escaldenques i escaldencs.Però el que no celebrem, ni tampoc tolerem, és que aquestes decisions que, com deia, són transcendents per a la parròquia, es facin sense un debat previ amb tots els consellers del comú. Es facin d’esquena a l’oposició i, per tant, a una important part dels ciutadans de la parròquia als quals representem.Ens vam assabentar dels tres projectes 72 hores abans de la celebració de la sessió del consell de comú, a través de la documentació que s’adjunta amb l’odre del dia. Sense poder fer-hi aportacions, propostes que ajudin a enriquir els projectes finals. La majoria ha privat de tenir, en el marc de les comissions pertinents, un debat sa i democràtic al voltant d’unes inversions que, a més, són prou notòries.Ens ve de nou? Malauradament, no. Ho hem reiterat tot el mandat, quatre anys ja en què situacions com aquestes es repeteixen. Una manera de treballar per part de l’equip liderat per Rosa Gili que no compartim.Malgrat les nostres queixes, sembla que no hi ha voluntat de canviar el procediment. Però seguim insistint. Queden prop de tres mesos de mandat, però encara temes importants a treballar. Per part nostra sempre estarem disposats –si ens deixen– a aportar i debatre per millorar els projectes que hi ha sobre la taula.* Jordi Vilanova, Conseller de DA al comú d’Escaldes