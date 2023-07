Prudència i eficiència

Actualitzada 19/07/2023 a les 06:23

En aquest període estival, costa dedicar unes reflexions a les nombroses crisis que hem d’afrontar. Per cert, la que ens condiciona més és la de l’escalfament global que podria portar el nostre planeta, d’aquí a pocs anys, a unes desgràcies sense cap precedent. Alguns ho discuteixen, quan no ho neguen, opinant que la humanitat se sabrà adaptar a les condicions climàtiques, tal com es va anar fent en el passat. A aquests els hi hem de recomanar la lectura del llibre de referència en aquest àmbit, escrit per Jared Diamond, en el qual descriu com les societats tenen la potestat de la seva desaparició o de la seva supervivència, segons el que decideixen. En efecte, no podem obviar que diverses civilitzacions ja han desaparegut, atès que no s’havien adaptat als canvis que els afectaven.Ara bé, avui dia, la resolució d’aquesta crisi apareix molt més dificultosa. Sembla implicar un decreixement de l’economia mundial i, doncs, del benestar de tots. A més a més, cal tenir en compte que molts estats volen continuar, pel bé dels seus ciutadans, enfortint la seva economia i, doncs, oferir uns productes i serveis, que avui dia no poden aconseguir. Les restriccions pregonades pels científics afecten de ple a aquests països, com també als estats desenvolupats, que no podran continuar la seva carrera de productivitat, tal com ho han estat fent fins ara. Aquesta circumstància té conseqüències econòmiques, però també polítiques.Recentment, hem pogut comprovar com uns governants europeus ja posen en dubte algunes de les mesures proposades. Així, el recurs massiu als cotxes elèctrics, tenint en compte el seu preu elevat, suscita una certa reticència, que s’ha de saber escoltar. En cas contrari, caminaríem cap a una disgregació de la societat, entre aquests, que viuen en les grans ciutats i que tindrien els mitjans d’oferir-se aquest tipus de vehicle, i els altres, lluny dels centres urbanitzats, que es veurien, d’una certa manera, criminalitzats a voler continuar amb els seus vehicles habituals. Aquest és un exemple entre molts altres. Per tant, cal ser prudent en les mesures presentades, amb la finalitat que aquestes siguin acceptables, perquè tots s’hi puguin adherir i, doncs, eficients.