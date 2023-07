Actualitzada 19/07/2023 a les 06:27

El greu problema que tenim a Andorra amb l’habitatge tant de compra com sobretot de lloguer ja és prou sabut i ja ha estat àmpliament comentat. Tot esperant que les solucions proposades es posin en marxa i puguem solucionar aquest problema, potser no havíem “caigut” tant en un altre problema en matèria de lloguers com són els locals comercials. En els contractes de lloguer de comerços el problema és el mateix: quan caduquen els preus també es disparen fins a límits insospitats. Com a exemple tenim un carrer, el del Prat de la Creu, on un embelliment d’aquest, unes voreres ampliades, la construcció d’un casino... han fet que passi a ser considerat com un carrer de luxe, encara que no sigui molt atractiu per al turisme. Em va sobtar molt llegir que un local d’aquest carrer que ja pagava 3.000 euros mensuals de lloguer, tot de cop ha de passar a pagar 7.500 euros mensuals... Si ja se’m fa molt difícil entendre com es poden pagar 3.000 euros per un local comercial, ja em resulta impossible d’entendre com se’n poden pagar 7.500. Quin negoci pot suportar un lloguer similar? Evidentment, una botiga segur que no. A mi no em surten els números amb cap comerç “normal”. Diuen que els propietaris dels locals d’aquest carrer “confien que es converteixi en una zona lúdica”. Diuen també que “entre els comerços de la zona es comparteix la sensació que l’objectiu és convertir-la en un pol de turisme amb bars i restaurants”. Encara que jo no veig tampoc com locals de restauració, per molt que es tracti de grans franquícies, podrien pagar tampoc aquests lloguers desorbitats... Ens hem tornat bojos?